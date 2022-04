Roberto Leal tira la toalla y ya se lo ha comunicado a su mujer

Roberto Leal tiene un gran sentido del humor. El presentador sevillano es uno de los fichajes más aplaudidos de Antena 3 y ponerle al frente de Pasapalabra es parte del éxito del formato.

Leal reparte juego, sonríe, es rápido de reflejos, juega, baila y se divierte al frente del espacio del rosco televisivo. Pasapalabra, de la mano de Roberto Leal, es líder indiscutible de audiencia y un auténtico talismán para la parrilla de Antena 3.

Beneficia a la franja horaria que le precede y arrastra a millones de personas hasta el informativo capitaneado por Vicente Vallés.

Una de las claves del éxito de Pasapalabra es su perfecta combinación entre humor y cultura. También los concursantes son un elemento clave. Entre ellos, y tras la expulsión de Jaime Conde, destaca Orestes Barbero, que sigue imparable victoria tras victoria.

Sin embargo, todo tiene un límite y Roberto Leal no ha podido evitar abandonar su silla tras lo que ha hecho Orestes en directo.

Roberto Leal abandona su silla de Pasapalabra

Leal es simpático y le va el humor como a pocos. Sin embargo, hay chistes y ocurrencias que provocan el efecto contrario al buscado. Es el caso del que contó Orestes en directo.

Leal daba a elegir, para la prueba de música, entre dos grupos míticos: Abba o AC/DC. Dos estilos muy distintos a los que Orestes y su sabiduría general hicieron referencia.

"Yo soy muy rockero, pero justo me gusta mucho Abba, voy a pillar Abba". Sin embargo, no podía evitar contar uno de sus chistes sobre AC/DC. Roberto Leal ya temblaba, pues no es la primera vez que el joven decide improvisar alguna ocurrencia, casi siempre bastante mala.

"Se abre el telón y aparece un tío tal que así", como podéis ver en la foto de abajo. "Se cierra el telón, ¿qué grupo acaba de interpretar?

"Hace de C", o lo que es lo mismo AC/DC. "Madre mía", se oye decir a Roberto Leal mientras el público empieza a reír tímidamente y a aplaudir más por obligación que por otra cosa.

Roberto, con cara de circunstancias, opta por no decir nada, levantarse de su silla y salir del plató, serio y cabizbajo.

Orestes, en su salsa, seguía con su mezcla entre humor y cultura general. "Abba, que además significa 'papaíto' en hebreo antiguo, Jesucristo llamaba a su padre 'Abba'".

La llamada a seguridad de Roberto Leal

Roberto Leal no daba crédito. "Seguridad, ¿puede entrar alguien y parar esto, por favor?

Goyo Jiménez lo resumió en pocas palabras: "No hay sueldo ni premio que corresponda esto". A lo que Leal replicaba: "que no, que no, si me lo han dado por eso".

Todo acabó con risas nerviosas y aplausos generales. La verdad es que Orestes Barbero, con sus peculiaridades y rarezas, se ha convertido en uno de los participantes más queridos de Pasapalabra. Además, el cariño que le profesa Roberto Leal, a pesar de sus chistes malos, es más que evidente.

No es la primera vez que Roberto Leal alucina con los chistes malos de Orestes. Son muchos días y algunos de las bromas de Orestes han dejado sin palabras al presentador. Aquí van algunos ejemplos:

"Aquí estoy, contentísimo. Yo también soy contable. Se me puede contar, soy uno".

"Si muere Superman y vas de negro, eres ¿Lex Luthor?

"¿Como te llamas? María de la O. ¿Eh? O. Ah!"

Las caras de Roberto Leal a lo largo de los programas en los que le toca lidiar con el sentido del humor de Orestes son un poema. De hecho, el joven siempre hace gala de su gran sentido del humor con sus chistes y chascarrillos.

Además tiene la habilidad especial de tener un preparado para cada momento o tema de los que salen en el programa.

Orestes, genio y figura y Roberto Leal, testigo aventajado (y sufridor) de su particular humor.