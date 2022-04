Makoke admite un nuevo fracaso amoroso y lo para todo

Colabora en Viva la vida los fines de semana y aunque es objeto de miras, Makokeprefiere mantenerse al margen de cualquier rumor. Sin embargo, la empresaria no ha dejado de acaparar los titulares de la prensa en los últimos días.

Y todo, por culpa de su exmarido, Kiko Matamoros. La participación de este en Supervivientes ha afectado de lleno a la tertuliana. Y todo por las últimas declaraciones que el colaborador de Sálvame vertió sobre ella.

Makoke sufre por Kiko Matamoros

“Donde las dan, las toman, el karma existe. En este caso le toca perder a ella", decía Kiko Matamoros después de vetar a su exmujer en Supervivientes.

Kiko aseguraba, además, que había llegado a un acuerdo con la cadena, y había bajado su caché “para que no vaya ella". Compungida, Makoke aseguraba sentirse triste por este veto. “Me sentía fuerte, era el momento", explicaba.

"Estaba casi que me lo daban por hecho. Me fui a México y al aterrizar me dijeron que nada. Si me he caído del casting es porque Kiko no ha querido”, explicó.

| La Noticia Digital

Aunque Makoke asegura no tener ya ningún rencor hacia Kiko Matamoros tras su ruptura, no hay duda de que la colaboradora todavía sufre por los hombres.

Su largo historial amoroso así lo demuestra. De hecho, todavía recuerda al último hombre por el que no dejó de llorar durante días.

El amor por el que más sufrió

Resultó chocante la relación que Makoke mantuvo con Tony Spina, el actual novio de Marta Peñate. Que un chico joven, famoso por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa quisiera tener una relación estable con la exmujer de Matamoros, fue cuanto menos llamativo.

Muchos tildaron esta relación de interesada: ella solo buscaba la fama y él, el dinero y los lujos. Al final, Makoke y Tony demostraron quererse, pero no lo suficiente. La pareja rompió al año de relación y confirmaron que no estaban hechos el uno para el otro.

Ahora, Makoke vive un nuevo fracaso amoroso, y ha tomado la decisión de pararlo todo. ¿De quién se trata?

Vive un nuevo fracaso y lo para todo

Tranquilos porque esta vez no es Makoke la protagonista de la ruptura. La colaboradora de Viva la vida ha apoyado a Mónica Hoyos, una de sus mejores amigas, tras la reciente ruptura de esta con su pareja.

Después de dos años de relación, la exmujer de Carlos Lozano ha confirmado que está soltera. Makoke, que sabe lo que Mónica siente en estos momentos, está a su lado. Prueba de ello es que ha parado todos sus compromisos para irse con su amiga de comida.

A la salida del restaurante, Mónica aseguraba que Makoke estaba siendo un gran apoyo para ella en estos duros momentos. Y eso que la tertuliana ha vuelto hace muy pocos días de una escapada a México.

La nueva pareja de Makoke

Makoke ha aprendido de los errores, y aunque es inevitable verla feliz, prefiere no contar nada de su vida privada. Nada de declaraciones, ni de protagonizar las portadas de las revistas del corazón.

Hace a penas unos días viajaba a México. Y con las fotografías que colgaba en sus redes sociales se intuía que la tertuliana no había ido sola.

| GTRES

De hecho, se rumorea que Makoke ha vuelto con Javier Bierro, el hombre con el que ha roto en más de una ocasión.

“Ha sido maravilloso. Tengo una relación con él maravillosa, nos queremos mucho, pero ya está, son cosas que pasan. No ha habido ninguna crisis”, aseguró Makoke durante los inicios de su relación.