Qué pasó realmente el día que ingresaron al hijo de Rocío Carrasco en el hospital

Rocío Carrasco ha sorprendido en Sálvame desvelando que el tema tabú de la 'no relación' con su hijo tiene un motivo de peso. A colación de esto, hoy recordamos que pasó realmente en aquel ingreso hospitalario del hijo de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco volvió a Telecinco para hablar de una situación en concreto, la polémica suscitada por la controvertida historia de Marta Riesco.

Aunque durante casi toda su intervención Rocío se centró en este asunto, no rehuyó a hablar del daño que le ha hecho Olga, la todavía mujer de Antonio David. Y en un momento dado, Rociíto fue preguntada por la relación inexistente que mantiene con su hijo David.

| Telecinco

Rocío Carrasco volvió a Telecinco y habló de su hijo

Rocío Carrasco, ni corta ni perezosa, adelantó ante la sorpresa de todos que próximamente dará todas las claves de este asunto. Rocío sabe que es algo que suscita mucho interés y advirtió que más pronto que tarde se sabrá todo. Eso sí, hasta ahora ha guardado silencio sobre ello.

En la docuserie de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la madrileña apenas nombró a su hijo. Y de las pocas veces que lo hizo fue para contar un desgarrador episodio que vivió hace unos años. Hablamos del día en que su hijo se puso enfermo y su padre le tuvo que llevar a un hospital malagueño.

| La Noticia Digital

Rocío recordaba en la docuserie que Antonio David iba diciendo en televisión que ella no había ido a ver al menor.

El porqué del ingreso de David Flores en un hospital de Málaga

El caso es que Rocío Carrasco contó su verdad sobre lo que sucedió en el hospital, no sin antes escuchar lo que dijo el televisivo de su ausencia. "El día 8 ingresó de urgencias en el hospital infanta de Sofía en San Sebastián de los Reyes, estuvo hospitalizado 14 horas, gracias a Dios no pasó nada", comenzaba Antonio David.

▶️ Antonio David Flores toma una inesperada decisión que hará feliz a Rocío Carrasco

"Su madre no fue a verlo al hospital y resulta que por la noche acude a un evento de Mila Ximénez, mientras mi hijo está en el hospital. Yo como padre si le pasa cualquier cosa a mi hijo, dejo el mundo para atenderlo", afirmaba el tertuliano.

En el capítulo 10, Rocío Carrasco contó cómo realmente ocurrió todo aquel día. "Ese día lo que pasa es que a las seis de la tarde recibo una llamada de teléfono, y es una persona de administración del hospital. Me dicen que necesitan la tarjeta sanitaria de mi hijo".

| GTRES

"Me dijeron que no podían darme información sobre mi hijo. Se puso el médico y me dijo que ya le daban el alta, que era solo un trámite. Me cuentan que efectivamente había estado ingresado. Esa es toda la información que yo recibo de mi hijo ese día", contaba.

"Esa noche, no esa tarde, ni cuando mi hijo estaba ingresado, Mila Ximénez presenta unas cremas. Ella me invitó y yo consideré que podía y debía ir", sentenció Rocío Carrasco.

Los problemas de salud de David Flores

Por otro lado, Rocío Carrasco también explicó en aquel capítulo algunos de los problemas que ha sufrido su hijo a lo largo de su vida. "Cuando David es pequeño, el endocrino de la Zarzuela dijo que debía ponerse hormona de crecimiento. Estoy contando cosas de la salud del niño porque este ser ha hecho exclusivas hablando de ello", expuso.

"Sánchez Montejo dice que cree que sería conveniente que el niño tuviera un tratamiento de hormona de crecimiento. Y es que con la talla de los padres, tendría una talla de 1,70. Yo le digo que no me parece que sea una talla pequeña, pero me dijo ‘ya sabes que los niños son muy crueles", desvelaba Rocío.