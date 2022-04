Pepe Navarro, hundido al filtrarse lo que pasó en su cita con Alejandro Reyes

Pepe Navarro lleva años angustiado por una guerra que la justicia considera acabada: la paternidad del hijo de Ivonne Reyes.

El joven Alejandro nunca ha hablado del tema porque no quiere que nadie le acuse de ganar dinero gracias a esta tragedia. Pero el presentador ha hablado de la venezolana en malos términos, así que no ha tenido más remedio que dar un golpe en la mesa.

Pepe Navarro ha perdido a los seguidores que le quedaban después de la entrevista que su hijo Alejandro Reyes ha concedido en Lecturas.

El modelo y actor asegura que hace años le mandó un mensaje, tres meses después recibió una respuesta y logró tener una cita con él. El ex de Ivonne aseguró que iría a recogerle, pero nunca cumplió su palabra y el encuentro no llegó a buen puerto.

Pepe asegura que Alejandro no es hijo suyo, a pesar de que la justicia ha sentenciado lo contrario, y no deja espacio a debates. El joven se niega a entrar en conflictos innecesarios, pero quiere dejar claro que su madre no ha mentido nunca. En la revista Lecturas ha explicado que está dispuesto a hacerse una prueba de ADN, pero siguiendo unas normas.

Pepe fue el presentador más poderoso de los años 90 y Alejandro Reyes no confía en él porque piensa que puede alterar los resultados. Por ese motivo desliza: “No voy a repetir el test de ADN en un centro privado, sí en el Centro de Toxicología”. Sus palabras han causado un gran impacto porque es la primera vez que habla de una forma tan dura de su padre.

Navarro está hundido, al menos eso es lo que cuentan en los platós de Telecinco, porque no se siente cómodo en esta polémica. Lo peor es que ha salido a la luz lo que sucedió en su única cita con Reyes: no se presentó y le dejó plantado. Este atrevimiento tuvo unas consecuencias terribles en el joven actor, quien lo único que quería era saber la verdad.

Pepe Navarro recibe un mensaje de Alejandro

Pepe, al igual que el resto de seguidores de Lecturas, se ha quedado realmente sorprendido al recibir el mensaje de Alejandro Reyes. “Se me cae la cara de vergüenza de ser el hijo de Navarro, por eso no acepté sus apellidos”, explica con total contundencia. Está indignado porque el líder de Esta noche cruzamos el Mississippi ha humillado a Ivonne durante el programa Viva la Vida.

El presentador vio que Ivonne Reyes iba a conceder una entrevista en el espacio que presenta Emma García y realizó una llamada en directo. Su intención era bloquear a la venezolana, pero hizo todo lo contrario: le dio argumentos para seguir luchando. Álex cree que su padre traspasó todos los límites, por eso le ha atacado tan duramente.

Navarro ha ocultado mucho tiempo un gran secreto: recibió un mensaje de su hijo y tardó demasiado tiempo en responderle. “Con 14 años le escribí, me contestó a los dos o tres meses y dijo que me recogería del cole. Llegó el día y no apareció”, declara el modelo en el citado medio de comunicación.

Ivonne está dolida porque sabe que Álex se ha convertido en la gran víctima de la situación. Él nunca ha querido entrar en ciertos temas, pero no ha tenido más remedio después de los últimos acontecimientos.

Pepe Navarro está en su peor momento: “Me repugna”

Pepe ha sido uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, pero el público ha cambiado el concepto que tenía de él. Alejandro ha sido bastante duro y ha afirmado: “Me repugna ser su hijo”. Estas palabras marcarán un antes y un después porque desatarán la furia del presentador.

Navarro reconoce que cometió un error: no someterse a la prueba de paternidad en un primer momento. Ahora es demasiado tarde, pues es Reyes quien no quiere pasar por este aprieto. “No me fío”, explica intentando justificar por qué ha rechazado facilitar su ADN en un laboratorio privado.