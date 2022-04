Alejandro Reyes abandona España por miedo a Pepe Navarro

Alejandro Reyes ha descubierto la verdad y ha tomado una decisión para protegerse: salir de España durante una temporada.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Su madre Ivonne Reyes ha acudido a Sálvame para contar lo que ha sucedido y el público se ha quedado sin aliento. La venezolana concedió una entrevista en el programa Viva la Vida y cuando acabó su intervención empezó a recibir una serie de presiones.

Alejandro Reyes trabaja en el mundo del espectáculo y no necesita nada de nadie, pero exige que Pepe Navarro no humille a su madre. El presentador ha insultado gravemente a la que fue su expareja, aunque eso no es lo más grave: podría haber ido más allá. Cuando Ivonne abandonó Mediaset después de intervenir en Viva la Vida hubo un coche que le persiguió todo el camino.

| Europa Press

Alejandro, según ha contado su madre en Sálvame, está fuera de España y no quiere saber nada de lo que está sucediendo. La expareja de Pepe reconoce que tiene miedo al presentador, por eso prefiere que su hijo haya abandonado el país. Asegura que ha vivido episodios turbios, como por ejemplo una vez que se encontró la puerta de su casa abierta.

Alejandro está convencido de que Ivonne Reyes está contando la verdad y hará lo imposible para que el público también confíe en ella. El problema es que cada vez hay más gente en su contra, pues Navarro quiere hacerse una prueba de ADN y la venezolana se niega. En Sálvame ha explicado que el líder de Esta noche cruzamos el Mississippi tiene mucho poder y que podría alterar los resultados.

Pepe ha perdido las formas en su última intervención pública y este fallo no le ha beneficiado porque ha dado pábulo a sus enemigos. Hay quien le acusa de tener demasiado carácter y eso es justo lo que ha provocado que Ivonne tenga miedo. Es ella, no el hijo que tuvieron en común, quien ha pensado que lo más seguro es que Alejandro se marche del país.

Alejandro Reyes está impactado: “Tono amenazador”

Alejandro ha tenido muchas oportunidades de romper su silencio, pero siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Es cierto que su fama le ayudó a seducir a los directores de Supervivientes, programa en el que concursó en 2020. Pero después no ha concedido ninguna entrevista ni se ha aprovechado de su polémica con el mítico presentador.

| Europa Press

Reyes ha desarrollado su carrera profesional fuera de España y cuando ha regresado al país ha conseguido trabajar con grandes referentes. En ningún momento ha colaborado con la prensa del corazón, a pesar de que ha recibido ofertas muy suculentas. Esto ha hecho que Ivonne se sienta orgullosa de él, por eso quiere protegerle de todo lo que está pasando.

Pepe Navarro, según la madre de su hijo Alejandro, tiene un comportamiento demasiado autoritario y suele perder las formas. “Tengo miedo y desde hace tiempo ya porque he convivido con alguien que siempre te habla en un tono amenazador, que tiene muchos contactos. En su momento me dijo que no iba a descansar hasta que me fuera del país”, ha asegurado en Sálvame.

Alejandro Reyes conoce el altercado: “La denuncia la puse”

Alejandro está preocupado porque sabe lo que le sucedió a Ivonne después de su entrevista en el programa de Emma García. “La denuncia la puse al día siguiente del encontronazo de Viva la Vida. Un coche con las lunas tintadas me siguió tras salir del programa y no es la primera vez”, explica la venezolana.

▶️ Ivonne Reyes admite que tiene miedo de Pepe Navarro y toma una drástica decisión

Pepe Navarro está en el punto de mira y lo peor de todo es que cada vez tiene menos poder y los periodistas no se atreven a defenderle. Hay quien piensa que la madre de Alejandro podría tener algo que esconder, pero ella asegura que puede demostrar todo lo que dice. Lo cierto es que siempre que acude a algún plató va acompañada de una infinidad de pruebas.