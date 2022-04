Tamara Falcó no olvida la enfermedad que le condiciona su día a día

Tamara Falcó se ha convertido en una de las celebrities clave de la televisión, pero su llegada al mundo rosa fue mucho antes. Justo en el momento de su nacimiento, el 20 de noviembre del 1981.

Isabel Preysler, fruto de su relación con Carlos Falcó, daba a luz a una de las influencers más populares hoy en día.

La complicada vida de Tamara Falcó

Ahora, atraviesa por un buen momento personal y profesional. Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa en la vida de Tamara. Empezando por lo complicado que fue su salto a la televisión.

Sus aires refinados, así como su comportamiento delante de las cámaras, crearon un humo de odio que, con su madurez, ha conseguido eliminar de golpe.

Y gran parte de culpa la tiene su participación en Masterchef Celebrity. Entre comentarios negativos y rumores, Tamara Falcó logró alzarse con el premio a la mejor cocinera de la edición. Un hecho que le llevó a convertirse en uno de los personajes más queridos de la televisión.

En ese instante, empezó el estrellato de Tamara Falcó. Los telespectadores encendían la televisión para verla cocinar, hablar y aconsejar sobre moda.

Motivo más que suficiente para que recibiera ofertas muy variopintas y de diferentes canales de televisión. Actualmente, colabora en El Hormiguero, además de haber sido invitada a Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne.

También presenta un espacio con su propio nombre, Cocina al punto con Peña y Tamara. Por no hablar de su colaboración en El Desafío, uno de los programas más importantes de Antena 3.

Pero, detrás de tanta fama, hay una vida muy complicada. Prueba de ello es la enfermedad que le persigue de por vida y de la que no se podrá deshacer nunca.

La enfermedad que le persigue de por vida

Los seguidores más fieles de Tamara, desde que esta cumpliera la mayoría de edad, han sido testigo del cambio físico de la celebrity. Su mente y cuerpo cambiaron a la vez, aunque lo más llamativo fue su aumento de peso.

La colaboradora prefiere no recordar aquella etapa en la que se vio en la obligación de adelgazar más de 20 kilos por recomendación médica. Y todo, por su enfermedad, el hipotiroidismo.

Fueron muchas veces las que Tamara justificó su aumento de peso por “una época de mucho estrés”. Pero lo cierto es que desconocía que padecía esa enfermedad.

Una dieta muy estricta

Ahora conoce a la perfección su cuerpo, y ha conseguido mantener su peso. Llevando con esfuerzo y constancia a su rutina diaria una dieta muy estricta.

Una dieta equilibrada en frutas, verduras, pescados y carnes rojas. No obstante, Tamara Falcó no habría mantenido el tipo si no hubiera eliminado ciertos excesos como los dulces o ciertas verduras y frutas especiales.

Isabel Preysler y el golpe más duro de su vida

Su cuerpo y mente están en paz. Ha conseguido mantener el equilibrio en lo personal y profesional. Pero cabe destacar que, en ese proceso de crecimiento, Tamara Falcó sufrió la pérdida de su padre.

Hablamos de Carlos Falcó, el Marqués de Griñón, con quien Tamara mantenía una estrecha relación. Un fallecimiento inesperado que ha sabido llevar de la mejor manera.

Prueba de ello fueron el deseo cumplido de Tamara por ostentar el título de Marquesa de Griñón. No hay duda de que, a pesar de lo distante que puede llegar a parecer en televisión, Tamara Falcó se muere por los suyos.