Alejandro Reyes envía el peor mensaje posible a su padre Pepe Navarro

Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, es un chico discreto y trabajador que siempre ha huido de la polémica. A pesar de ser famosos desde que nació, Alejandro ha crecido bajo el paraguas de su madre que es quien se ha bregado en la batalla.

Ivonne ha luchado con uñas y diente para que se reconociera que Navarro es el padre de Alejandro a pesar de la constante negativa del presentador. Tras decenas de idas y venidas, juzgados, pruebas de ADN, platós de televisión y cruce de acusaciones, un juez resolvió el caso.

Según la justicia, el padre de Alejandro Reyes sí es Pepe. Así se determinó en 2016 y desde entonces, Alejandro está más tranquilo, pues una de sus inquietudes vitales era precisamente no saber a quién podía llamar 'papá'.

| Europa Press

Lejos de aclararse la situación, Pepe sembraba la duda hace unos meses en televisión afirmando que poseía documentación que atestiguaba lo contrario. Eso ha dado pie a que tanto Ivonne, como otras ex parejas de Navarro hayan salido en tromba a denunciarle públicamente por varios hechos del pasado.

Ivonne ha dado muchos más detalles de su relación con Pepe y del sufrimiento que Alejandro ha tenido que vivir durante todos estos años. Ahora es el chico, que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, quien ha querido dar su versión de los hechos.

▶️ Alejandro Reyes abandona España por miedo a Pepe Navarro

Alejandro Reyes le manda un mensaje demoledor a su padre

Alejandro Reyes se ha sincerado sobre su relación con Pepe de un modo contundente: "Me da vergüenza ser hijo de Pepe Navarro". En una entrevista concedida a Lecturas - suponemos a cambio de un generoso cheque - Alejandro cuenta crueles historias del pasado poco conocidas hasta ahora.

"Pepe Navarro me repugna", ha afirmado el joven actor. "Se me cae la cara de vergüenza de ser su hijo, por eso no acepté sus apellidos". Según la citada publicación, Alejandro Reyes está harto de los desprecios de Pepe hacia Ivonne, que además se han intensificado durante estas últimas semanas.

| Europa Press

Alejandro guarda mucho rencor a su padre y detalla un episodio especialmente doloroso para él. Se produjo cuando tenía 14 años y todavía hoy se hunde al recordarlo: "Escribí a Pepe Navarro. Me contestó a los dos o tres meses. Dijo que me recogería del cole. Llegó el día y no apareció".

Sin duda, para un chaval de esa edad, un desplante de estas características es realmente duro. Alejandro ya ha contado en anteriores ocasiones que ha echado mucho de menos la figura de un padre en su vida.

El test que Alejandro Reyes estaría dispuesto a repetir

Sin lugar a dudas, lo que puede hacer cambiar el curso de los acontecimientos es el anuncio que hace Alejandro. Estaría dispuesto a repetir el test de paternidad que Pepe Navarro reclama. Este es uno de los puntos más polémicos de la disputa entre los progenitores de Alejandro.

Al haber una sentencia judicial que determina que Pepe es el padre de Alejandro, Ivonne no quiere ni denunciar a su expareja, ni reabrir el caso con más pruebas. Pepe sí reclama un nuevo test de ADN para que se revele la verdad.

Alejandro está dispuesto a hacerse esta prueba "pero no en un centro privado. Sí en el Centro de Toxicología. No me fío de Pepe".

Si este test se repitiera nuevamente, con todas las garantías, serviría para determinar de una vez por todas si existe la filiación entre ambos.

En cualquier caso, Alejandro deja claro que sus sentimientos por Pepe están muy lejos de ser los de un hijo por su padre en una relación normal. Alejandro ha vivido muchos años de guerras familiares, desprecio y rechazo por parte de su progenitor. Ahora, llega su venganza.