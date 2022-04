Olga Moreno lanza sus palabras más duras contra Marta Riesco y reabre la guerra

Olga Moreno ha hablado por fin y sus palabras prometen dar juego y tertulias televisivas durante varios días por su contundencia.

La todavía mujer de Antonio David Flores se ha resistido durante muchos meses a hablar, a pesar de que a su alrededor no paraba de crecer la polémica.

Mientras que su matrimonio se desmoronaba y crecían los rumores sobre su implicación en los asuntos económicos de Antonio David, ella permanecía en silencio. Ro Flores fichaba por Telecinco y daba pie a seguir ahondando en los dramas de la familia y empezaban a atribuirle nuevos novios a Olga.

Ella seguía impasible, con su eterna sonrisa mientras caminaba por la calle y sin responder a ninguna de las preguntas de los periodistas. Pues bien, este martes 27 de abril, esto ha cambiado y Olga Moreno ha dado su primera y extensa entrevista a la revista Semana. Sus palabras no van a dejar a nadie indiferente.

Y a Antonio David Flores y a Marta Riesco, les van a dejar directamente noqueados.

Olga Moreno se refiere a Marta Riesco como 'la otra'

A pesar de los esfuerzos de Antonio David por normalizar la situación actual y mantener una doble vida, Olga no está cómoda. "No me merezco lo que me ha pasado", afirma la sevillana que asegura haberlo pasado fatal durante todo este tiempo.

"Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación". Según la revista Semana, Olga lo ha pasado fatal durante todos estos meses, a pesar de haber aparentado estabilidad y temple ante el mundo. Todavía no ha superado la ruptura con su marido a quien afirma que "nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado".

Entre lágrimas y con la voz quebrada durante más de dos horas de conversación, Olga explica el momento que marcó un antes y un después en su vida. Y fue el día de la famosa portada en la que se destapó que Antonio David vivía en casa de Marta Riesco. La madre de Lola Flores explica que "he luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra".

Y es que a pesar de los esfuerzos de Riesco por normalizar esta situación y por convertirse en la pareja 'oficial' de Antonio David, él sigue casado con Olga.

Olga, con la conciencia tranquila y con ganas de salir adelante

Olga Moreno no puede ocultar que todavía no ha superado la ruptura con el que ha sido su pareja durante 20 años. Si bien alaba las cualidades como padre del exguardia civil, la sevillana no se queda corta a la hora de criticarlo como marido.

Olga se siente "decepcionada" con él y con toda la situación que ha provocado y todavía se encuentra en fase de superación de su ruptura. Reconoce que su relación con él es cordial - como se demostró en la celebración del cumpleaños del hombre, al que Olga asistió, el pasado fin de semana. No obstante, le cuesta pasar página y empezar una nueva etapa como mujer separada.

A pesar de que le han atribuido ya nuevos compañeros de viaje, lo cierto es que Olga todavía está viviendo el luto por su ruptura matrimonial. El apoyo de los hijos de Antonio David, Ro y David, y de la niña que tienen en común, Lola, ha sido y es fundamental para la sevillana.

Actualmente es una mujer rota y así ha querido contarlo, por fin, en una publicación escrita. Según ha explicado el periodista de Semana, Iván Reboso, a Telecinco, "Olga es una mujer traicionada, tiene mucho dolor. Vino como ganadora de Supervivientes y recibió el golpe más duro que podía recibir"

Olga se ha despachado a gusto con declaraciones rotundas, sinceras y cargadas de significado que ayudan a entender qué ha pasado realmente en este triángulo amoroso.