Paz Padilla recibe un toque de Antonio David y prepara una demanda para hacer justicia

Paz Padilla fue durante mucho tiempo una de las caras más conocidas de Sálvame, pero todo eso ha cambiado. Ahora está atravesando unas circunstancias delicadas, porque su vida profesional está en boca de todos tras los últimos acontecimientos.

Paolo Vasile decidió prescindir de sus servicios y no trabajar más con ella. Ahora, según ha salido publicado, Paz Padilla acudirá a los tribunales porque piensa que su despido ha sido improcedente.

Paz Padilla se da cuenta de que no está sola

La madre de Anna Ferrer Padilla se ha dado cuenta de que no está sola, cuenta con el apoyo de uno de sus antiguos colaboradores: Antonio David Flores.

El exmarido de Olga Moreno ha publicado un vídeo en su cuenta de Youtube asegurando que la gaditana ha sido despedida de forma injusta. Supuestamente Telecinco no ha aprobado que haya cuestionado a Rociíto, de ahí que le hayan puesto piedras en el camino.

| Mediaset

Padilla siempre ha sido bastante discreta con su vida privada, así que no se siente cómoda siendo el centro de escándalos tan impactantes.

Siguiendo la información de DonDiario, está preparando una denuncia contra La Fábrica de la Tele, productora que se encarga de Sálvame. La comunicadora podría haber seguido los pasos del ex de Olga Moreno, quien también llevó a juicio a sus antiguos responsables por el mismo motivo.

Paz prefiere no entrar en detalles y en ningún momento se ha manifestado al respecto, pero todo hace pensar que no está de brazos cruzados.

Es posible que haya preferido traslada el conflicto a los tribunales porque sabe que es lo mejor para no llamar la atención de la prensa. Algunos expertos en televisión consideran que el despido de Paz Padilla es injusto porque está provocando burlas innecesarias.

| Telecinco

La viuda de Antonio Juan Vidal ocupó la portada de la revista Lecturas, uno de los medios más leídos del momento, con una noticia bastante controvertida.

La citada plataforma aseguró que Mediaset había despedido de forma fulminante a la presentadora, pero eso no fue lo más grave de todo.

El grupo audiovisual emitió un comunicado para confirmar que la andaluza ya no iba a trabajar más en su plantilla.

Paz Padilla se siente humillada por Telecinco

La humorista es una de las grandes presentadoras del momento, así que no tardará mucho tiempo en recomponerse y encontrar un nuevo empleo. De hecho no necesita la ayuda de Mediaset, pues ha sabido invertir su patrimonio a la perfección y sus cuentas bancarias están más que saneadas. Los expertos en corazón aseguran que la comunicadora tiene a sus espaldas un patrimonio envidiable.

La gaditana es propietaria de negocios bastante rentables: una tienda de ropa física, una tienda virtual de complementos y varios restaurantes. También tiene un hotel rural en Cataluña y una infinidad de propiedades cuyo valor en el mercado no es apto para todos los bolsillos. Sin embargo, quiere seguir trabajando porque es una mujer humilde y pretende seguir generando ingresos.

La antigua presentadora de Sálvame siente que ciertos medios se están burlando de su despido, al menos que no están tratando bien el tema. Es justo lo que le sucedió a Antonio David Flores, cuyo drama laboral lleva en boca de todos desde hace más de un año.

La madre de Anna Ferrer no quiere pasar por lo mismo y, según el portal DonDiario, ha tomado cartas en el asunto.

Las ganas de salir adelante de Paz Padilla

Paz no admite seguir las normas del grupo si no se siente de acuerdo, por eso su voz desentonaba en los platós de Telecinco. Los colaboradores y presentadores de la cadena llevan un año defendiendo a Rocío Carrasco y Padilla no estaba conforme.

Piensa que la hija de Rocío Jurado también ha cometido errores, sobre todo en lo relativo a sus hijos David y Rocío Flores.

La humorista está atravesando un momento delicado, pero ha puesto el asunto en manos de sus abogados para encontrar una solución. Nunca ha comercializado con su vida privada, así que está en su derecho de exigir que ciertas parcelas sean estrictamente respetadas.