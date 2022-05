Sergio Ramos, preocupado por su hijo al descubrir el peligro al que se enfrenta

Sergio Ramos es un deportista de élite, pero su fama ha traspasado fronteras y ha llamado la atención de la prensa del corazón. Está casado con la presentadora Pilar Rubio y tiene cuatro hijos con ella, el mayor tiene ocho años y se llama igual que él.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Recientemente ha desvelado que está preocupado porque el joven ha experimentado un cambio delicado: está camino de la adolescencia.

Sergio Ramos está sometido a mucha presión, pero siempre saca tiempo para estar con su familia y se implica en la educación de sus hijos. “Son muy pequeños, aunque con Sergio ya empezamos a tener conversaciones de persona mayor”, explica en la revista GQ.

Es consciente de que el niño tiene una vida privilegiada y eso es peligroso, por eso quiere que valore todas sus comodidades.

| GTRES

Sergio ha explicado en el medio anterior que sus padres son de origen humilde, de ahí que tenga tan presente la cultura del esfuerzo. Quiere que sus pequeños aprendan a ganarse la vida por ellos mismos, a pesar de que les ayudará en todo lo que pueda. Se enfrentan a un futuro comprometido, pues sus pasos estarán estudiados al detalle y no quiere que reciban críticas justificadas.

Sergio pretende que su familia sea consciente de que todo lo que hay alrededor del futbolista es fruto del esfuerzo y de la dedicación. “Parece que han pasado muchos años, pero en realidad no hace mucho que yo tenía 8 o 10 años.

Para mí ha habido una evolución tan grande a nivel educativo, que tiene sus pros y sus contras”, ha explicado en un tono contundente.

El marido de Pilar Rubio sabe que sus hijos están creciendo en un ambiente que no es el habitual, por eso quiere enseñarles a tiempo. “Ellos no son conscientes de cómo viví yo y de cómo viven ellos, pero afortunadamente les puedo dar una vida y una educación muy buenas”.

La comunicadora comparte los mismos valores, de hecho ella no ha parado hasta conseguir su sueño.

Sergio Ramos ha aceptado las normas de Pilar

Sergio es un jugador de primera división, la envidia de todos los equipos de fútbol, pero tiene los pies en la tierra y es consciente de la realidad. Su intención es seguir trabajando duro y demostrar que nadie le ha regalado nada, justo lo que quiere que aprendan sus niños.

El mayor crece a pasos agigantados y será el primero que tenga que cumplir con los valores que le han inculcado.

| EuropaPress

Ramos ha llegado a un acuerdo con Pilar Rubio, quien no quiere ni renunciar a su carrera profesional ni alejarse de su marido. La presentadora viaja todas las semanas para satisfacer sus dos facetas y lo cierto es que está teniendo mucho éxito. “Nunca he querido renunciar a mi trabajo, aunque tenga que estar yendo y viniendo todas las semanas, pero lo más importante para mí es mi familia”, explicó Pilar.

El futbolista comprende que su mujer tiene que cumplir con sus compromisos profesionales, así que ambos se han comprometido a algo.

Educan a los niños a partes iguales, ninguno tiene más carga que otro y están consiguiendo unos resultados excelentes. El pequeño Sergio se enfrenta a un futuro peligroso, pues estará perseguido por muchos medios, pero sabrá salir airoso de la situación.

Sergio Ramos tiene claro lo que sucederá

Sergio quiere que sus niños sepan que son unos privilegiados y no consentirá que no valoren la suerte que han tenido. Él ha trabajado mucho para darles una buena educación y no parará hasta que aprendan la lección, aunque ya van por buen camino.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Podemos elegir el colegio de los niños, pero no quiero que pierdan la perspectiva de dónde venimos. Al final en la vida es necesario hacer un esfuerzo muy grande para conseguir las cosas”, declara en su última entrevista.

Para llevar a cabo esta tarea cuenta con el apoyo de su mujer, quien está completamente entregada a la causa.