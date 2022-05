Ana Rosa Quintana se entera desde casa de que el problema de salud ha ido a más

Ana Rosa Quintana no gana para disgustos. Y es que, ahora que está a punto de terminar con su pesadilla, un nuevo percance ha acechado la salud de una de las personas más cercanas a ella.

Hace ya siete meses desde que 'la reina de las mañanas' anunció su retirada de los platós para poder luchar contra el cáncer de mama que le acababan de diagnosticar.

| Europa Press

Tras varias semanas de tratamientos y una operación para terminar de eliminar los restos de la enfermedad que quedaban en su organismo, la presentadora del matinal de Telecinco está a un paso de retomar todas sus funciones.

Durante todo este tiempo, Joaquín Prat, Ana Terradillos y Patricia Pardo se han encargado de sacar adelante El programa de Ana Rosa en su ausencia. Y, ha sido precisamente el presentador de El club social el que le ha dado a su jefa este último susto.

Ana Rosa Quintana está muy preocupada por su compañero

Ana Rosa Quintana no ha podido evitar volver a preocuparse por el estado de salud de uno de sus compañeros de trabajo. Hace unas semanas, Patricia Pardo sorprendió a la audiencia de El programa de ARal abandonar, sin previo aviso, su puesto de trabajo tras haber perdido la voz.

Ahora, una nueva dolencia vuelve a atacar a uno de los presentadores sustitutos de este famoso matinal de la televisión de nuestro país.

Este lunes, 23 de mayo, Joaquín Prat puso en alerta a todo el equipo de Unicorn Content al confesar la nueva dolencia que no le permite pegar ojo.

| Mediaset

Durante unas de las varias conexiones que hay entre la mesa de debate y El club social, la sustituta de Ana Rosa se dio cuenta de que su compañero tenía complicaciones a la hora de hablar.

"Es el aire acondicionado, que me sienta fatal", dejó claro el periodista para intentar no preocupar a sus seres queridos.

Joaquín Prat aseguró que esta pequeña patología se debe a que en muchos sitios cerrados, como platós de televisión o restaurantes, están poniendo el aire acondicionado muy fuerte para mitigar así las altas temperaturas.

Al ver lo mucho que estaba sufriendo con su dolencia, la amiga de Ana Rosa Quintana le recomendó un remedio casero que, en su día, compartió con ella Ana Terradillos. "Puedes beber un poquito de miel y limón, unas gotitas".

Ana Rosa se entera de las otras dolencias de Joaquín Prat

Ana Rosa Quintana sabe perfectamente que su compañero y amigo, Joaquín Prat, lleva un tiempo padeciendo un doloroso trance de salud

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

El pasado 29 de abril, el presentador de El programa de Ana Rosa quiso compartir con toda la audiencia de las mañanas de Telecinco una dolencia que padece desde hace un tiempo.

Durante uno de los avances de El club social que el periodista hace a lo largo de la emisión de la mañana, Patricia Pardo le animó a bailar la ya conocida canción de la reportera Marta Riesco sin saber que, para su compañero, esto era misión imposible.

| Telecinco

"Te gusta la canción. Te la pones, reconócelo", aseguró la novia de Christian Gálvez entre risas. "Voy conduciendo, estoy debajo de la ducha, me estoy cambiando en el camerino y de repente me sorprendo a mí mismo tarareándola", confesó el compañero de Ana Rosa Quintana.

Fue en este momento cuando Joaquín Prat le contó a su compañera y al resto de colaboradores que padece una dolencia que le impide estar de pie durante mucho tiempo. "Tengo lumbalgia, no puedo bailar... no me hagas estar de pie más tiempo".

"Es verdad, el pobrecito mío viene aquí arrastrándose", aseguró la sustituta de Ana Rosa Quintana al recordar la patología del periodista.