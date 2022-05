Patricia Pardo descubre en directo la noticia que da un vuelco a su vida

Patricia Pardo ha empezado la semana de la mejor forma tras recibir una gran noticia en el plató de El programa de Ana Rosa. La presentadora estaba llevando las riendas del programa que presenta cada mañana cuando le han pedido paso para dar una noticia de última hora. Y es que Pardo ha sido premiada con una de las 'Antenas de Plata 2022'.

Patricia Pardo no se esperaba que fuese ella la protagonista de la noticia. "Tenemos una importante información que queremos compartir con todos nuestros espectadores. Además, estamos muy contentos de poder hacerlo porque la protagonista eres tú, Patri", ha empezado diciendo la reportera.

| Mediaset

Tras este comienzo, han desvelado que Patricia Pardo ha sido galardonada con la 'Antena de Plata 2022', unos premios que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión. Sin lugar a dudas, este es uno de los premios de más calado relacionado con los profesionales del periodismo nacional.

Patricia Pardo recibe la mejor noticia en directo

"Sois mis amigos y mis compañeros. No me puedo sentir más querida y más valorada por vosotros", ha empezado la periodista agradeciendo a su equipo sus palabras.

| Instagram: patriciapardo_tv

"No puedo estar más emocionada y gracias al equipo, sobre todo al de actualidad, porque no son mi equipo son mis amigos y a este equipo le da igual trabajar con un 16 que con un 26", ha confesado poniendo en valor el gran trabajo de sus compañeros cada día.

Además, los colaboradores le han dedicado unas cariñosas palabras asegurando que "trabajar con ella es un gusto", decía un tertuliano. "No me hagáis llorar que no me gusta. Estoy a punto, pero no, estoy más contenta por mis padres que se emocionaron mucho el viernes al saberlo", ha sostenido Patricia Pardo.

Patricia Pardo vive su mejor momento personal y profesional

Como no podía ser de otra manera, el presentador del 'Club Social', Joaquín Prat, también ha puesto en valor ese premio merecido para su compañera. "Me alegro mucho porque es merecidísimo, muchos años de esfuerzo y dedicación que tienen su recompensa, aunque yo siempre he pensado que la recompensa es tener trabajo", ha dicho el presentador.

| Europa Press

Por ahora, Patricia Pardo tendrá que esperar unos días para recoger dicho premio. Será el próximo mes de junio en Madrid. Un importante galardón que coincide con su gran momento personal tras iniciar una bonita relación con Christian Gálvez.

Los otros rostros conocidos galardonados con una 'Antena de Plata'

Además de Patricia Pardo, otros ganadores de 'Antenas de Plata 2022' son: Eva Mora, jefa de delegación de TVE en el Festival de Eurovisión; Marina Monzón, de Antena 3; Marta Reyero de Cuatro. También ha sido premiada Cristina Villanueva, conductora de La Sexta noticias Fin de Semana, y la Redacción de Deportes de Telemadrid, con Javier Callejo a la cabeza.

En cuanto a la categoría de 'Antena de Radio', los ganadores son los siguientes. Elio Castro, de Cadena SER; Félix Madero, de Onda Madrid; José Luis Restán, de Cadena COPE. Además, Pepa Gea, de Onda Cero; Pepa Martín Bru, de RNE y Jaume Segalés, de Es Radio, han sido otros de los galardonados. La XXVIII edición de las ‘Antenas de Plata’ tendrá lugar en menos de un mes, el 3 de junio, y lo hará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

Sobre los discursos, uno de ellos será pronunciado por el Presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, Juan Ignacio Ocaña. Además, otro de los mismos correrá a cargo de José Vicente Saz, Rector de la Universidad de Alcalá. Por otro lado, el acto será conducido por la periodista y presentadora de TVE Ana Belén Roy.