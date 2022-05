Patricia Pardo descubre qué pretende hacer Christian Gálvez con sus hijos

Patricia Pardo lleva mucho tiempo trabajando en Telecinco y nunca había despertado el interés de la prensa del corazón. Pero desde que comenzó su noviazgo con Christian Gálvez todo ha cambiado y ahora ha descubierto lo que pretende hacer el comunicador.

El exmarido de Almudena Cid pretende apostar por la relación, por eso podría haberse hecho un tatuaje en honor a la periodista.

Patricia Pardo es consciente de que sus movimientos son analizados al detalle, por eso es bastante discreta y apenas llama la atención. El problema es que Christian presenta un programa radiofónico en Cadena 100 y ha cogido la mala costumbre de hablar de sus intimidades. Recientemente le ha dedicado unas palabras a su novia que han despertado todos los rumores.

| La Noticia Digital

Patricia llevaba un año separada de su primer marido cuando empezó a salir con el antiguo presentador de Pasapalabra. En ningún momento ha fallado a nadie, pero hay quien le está señalando por haber hecho sufrir a Almudena, exmujer de Gálvez. Esta acusación es completamente falsa, pues ella no tenía ningún compromiso con la gimnasta y jamás le ha faltado el respeto.

Christian Gálvez está convencido de que su comportamiento es excelente, por eso presume de su estado sentimental a los cuatro vientos. En su última intervención en Cadena 100 le ha dedicado unas palabras a su novia para celebrar el Día de la Madre.

Las teorías no se han hecho esperar y algunos medios, como la revista Semana, insinúan que se ha tatuado su nombre.

“Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable y lo es hasta en mi piel, mi madre también. Así que os quiero a las dos: feliz día de las madres”, ha declarado el antiguo presentador de Pasapalabra.

Patricia Pardo, sorprendida: “Una familia que no es tuya”

Patricia ha confirmado que las intenciones de su novio son sinceras: el comunicador quiere formalizar la relación y seguir creciendo. Por eso ha pronunciado un emotivo discurso en su programa radiofónico que se ha convertido en lo más comentado del momento.

Antes de conocer a Pardo no tenía por costumbre hablar sobre su vida privada, pero ha cambiado de postura.

| Instagram: patriciapardo_tv

"No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero, que te incluya en una familia que no es la tuya vale oro. Fijaos, la palabra amor viene del latín amoris, es decir, lo que no muere", declara visiblemente orgulloso.

Estas declaraciones podrían haber despertado el malestar de Almudena Cid, quien se ha convertido en la gran víctima de la situación.

Gálvez era uno de los rostros más amables de la pequeña pantalla hasta que rompió su matrimonio con la gimnasta. Han estado 15 años juntos y de un momento a otro decidieron tomar caminos diferentes y no dar explicaciones.

El tiempo ha demostrado que el comunicador tenía una buena razón para separarse: quería conocer mejor a la sustituta de Ana Rosa Quintana.

Patricia Pardo se mantiene firme

Patricia ha recibido un mensaje muy emotivo de forma pública, pero ella no ha respondido porque quiere continuar con su postura. No tiene intención de alimentar el escándalo, por eso prefiere no alimentar las polémicas que circulan en el mercado del corazón.

▶️ Ana Rosa Quintana se sorprende del mensaje que ha recibido

“Diré que la vida me ha puesto a otra madre a mi lado como compañera de viaje y compañera de vida. Ella es fuerte, es guerra y es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí”, declara Christian refiriéndose a la periodista.

Pardo conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio de la información, por eso quiere seguir siendo prudente. Ella no está haciendo nada malo, pero es consciente de que las excesivas muestras de amor pueden hacer daño a terceras personas.