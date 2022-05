Diego Arrabal es uno de los paparazzi más prestigiosos de España. Por este motivo no se entiende que le hayan despedido fulminantemente de Mediaset.

Arrabal no está preocupado por este hecho y es optimista con su futuro. Ha trabajado en Viva la Vida durante sus últimos años, pero los responsables del espacio han decidido prescindir de sus servicios. El público ya ha empezado a especular, así que no ha tenido más remedio que dar su versión para esclarecer los rumores.

Diego Arrabal siempre se ha caracterizado por ser una profesional comprometido y no tolera pasar por alto ciertos planteamientos. Rociíto aterrizó en Telecinco hace poco más de un año y desde entonces todo ha cambiado: nadie quiere quitarle la razón.

El problema es que el periodista sabe que la hija de Rocío Jurado no cuenta la verdad algunas veces y lo ha denunciado cuando esto ha pasado.

| Mediaset

Diego ha sufrido las consecuencias de desempeñar una labor honesta: sus jefes han decidido que no acuda más al plató de Viva la Vida. Allí han sido testigos de muchos desencuentros entre el periodista y sus compañeros, quienes sí apoyan a Rociíto. Arrabal, según el diario La Razón, ha asegurado que el responsable de lo que ha pasado es Óscar Cornejo, actual director de Sálvame.

Diego Arrabal tiene un canal en Youtube, plataforma de vídeos que utiliza para dar su opinión sobre los temas más destacados del momento. Recientemente ha aprovechado este espacio para dejar claro que el director de Sálvame ha cambiado su futuro y, consecuentemente, el de su familia. Le ha dejado sin trabajo, un empleo muy bien remunerado del que su mujer salía beneficiada de forma indirecta.

▶️ Diego Arrabal despedido de Telecinco: Los motivos

Arrabal ha señalado a Cornejo y a Adrián Madrid, jefes de la productora La Fábrica de la Tele. “Después de tanto tiempo por fin lo habéis conseguido, enhorabuena. Enhorabuena por dejar a mi familia en la mierda y por dejar sin trabajo a un hombre que lo único que ha hecho es ser crítico”.

Diego Arrabal explica la traición: “Me habré equivocado”

Diego Arrabal ha abandonado la pequeña pantalla en más de una ocasión, de hecho él mismo ha reconocido que no estaba cómodo en Viva la Vida.

Ha dejado claro que se le permitía ser libre, pero agentes externos estaban presionando más de la cuenta. También tenía problemas con sus compañeros porque la mayoría claudican con las palabras de Rociíto y no cuestionan su testimonio.

| Telecinco

“Me costaba ir a trabajar porque era tremendamente cansino, era imposible. Yo podía llegar, sentarme y callarme, pero no soy así, me habré equivocado en eso. A lo mejor, si el viento giraba a la derecha, tendría que haber girado a la derecha, pero no he cometido ningún delito por decir lo que pienso”.

Arrabal puede sentirse orgulloso de haber sido fiel a sus principios, sobre todo a los miles de seguidores que le apoyan en Youtube. Esta plataforma se convertirá en su principal fuente de ingresos, pues pretende nutrirla de un contenido atractivo. Ha explicado que Óscar, director de Sálvame, ha acabado con su trabajo, pero la venganza no tardará en llegar.

El periodista ha prometido que después de lo que va a contar Óscar Cornejo le tendrá que “echar de España”. Ha descubierto algo que hará temblar a Jorge Javier Vázquez y la información verá la luz más pronto que tarde.

“No quieren que esté”, el resumen que hace Diego Arrabal

Diego ha dejado Viva la Vida más de una vez, pero ahora son los directores del espacio los que le han retirado el sueldo. Este dinero era el sustento, junto con otros ingresos, del bienestar de su familia. El periodista está molesto porque sabe que no ha hecho nada malo, simplemente analizar críticamente el testimonio de Rociíto.

“Esta vez no quieren que esté, yo respeto, como profesional que soy, las decisiones de los directivos de la cadena, aunque no las comparta. Quiero pedir perdón a mis compañeros, directores, productores e invitados que alguna vez, por mis preguntas se hayan sentido mal”.

Arrabal ha escrito este texto en su cuenta de Twitter para que el público descubra la verdad.