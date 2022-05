Carmen Borrego, preocupada por la pelea que ha paralizado la boda de José María

Carmen Borrego está entusiasmada con la boda de su hijo José María Almoguera, fruto de su primer matrimonio, y nada le robará la ilusión. Se ha hablado mucho de un posible distanciamiento con Rocío Carrasco, quien no acudirá al enlace por motivos laborales. A este desplante hay que sumarle la discusión que la colaboradora ha protagonizado con Terelu Campos en el plató de Sálvame.

Carmen Borrego, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, ha llegado a un acuerdo con el director de una revista muy conocida. La boda de José María Almoguera ocupará la portada de esta publicación, aunque el evento se ha paralizado en todas las redacciones. Borrego ha discutido con su hermana y este asunto tiene más interés que el anterior, por eso la tertuliana ha dado explicaciones.

| Mediaset

Carmen comparte plató con Terelu, quien ejerce de sustituta de Jorge Javier Vázquez, y han protagonizado un momento bastante tenso. El programa ha anunciado que había “un topo” dispuesto a dinamitar el evento más especial de José María Almoguera. La colaboradora estalló y reconoció que no se fiaba de su hermana porque “está trabajando y tiene que entrar en lo que se haga”.

Carmen es consciente de que sus palabras habían sido desafortunadas, pues Terelu Campos jamás ha hecho nada que perjudique a los suyos. Un reportero de la agencia Europa Press se ha puesto en contacto con ella para darle la oportunidad de aclarar la situación. Ha dejado claro que estaba arrepentida y que confía plenamente en la presentadora, simplemente no se supo expresar.

“No quiero que de esto sí me preocupa, lo demás puede ser una broma, pero esto sí me preocupa. Yo me he puesto nerviosa, no se lo merece y le he pedido disculpas en directo”, ha comentado Borrego. La disputa con la madre de Alejandra Rubio está olvidada, aunque para algunos el tema tiene más interés que el enlace de José María.

Carmen Borrego se sincera: “Me he puesto nerviosa”

Carmen es consciente de que su hijo es el miembro menos conocido del clan Campos, por eso cualquier noticia es peligrosa. El famoso evento se ha paralizado durante unas horas porque por un momento todos pensaban que Borrego y Terelu Campos iban a enfadarse. Es cierto que ha habido tensión entre ellas, pero la presentadora comprende los nervios de su hermana.

| GTRES

“Yo he estado toda la tarde con Terelu, le he pedido perdón públicamente porque me he puesto nerviosa”, ha explicado la colaboradora. También ha desvelado que ya tiene todo listo para brillar en el enlace más esperado, a pesar de que intenten dinamitar sus planes. Su compañero y amigo Kiko Hernández asegura que alguien de Telecinco está ejerciendo de topo y filtrando información comprometida.

La tía de Alejandra Rubio no sabe quién puede estar traicionando a la familia, pero tiene claro que nadie le va a arruinar el enlace. “Mi nuera está encantada, están felices y no es justo fastidiarles una boda”, desliza aludiendo al supuesto traidor. Según ha insinuado Kiko Hernández, esta persona forma parte del equipo de Viva la Vida, programa que presenta Emma García.

Carmen Borrego acepta la decepción de las Campos

Carmen ha dejado de esconder el otro problema de José María: Rocío Carrasco no va a asistir y las Campos no entienden la decisión. “No me parece normal que no vayan ni Rocío ni Fidel, no sé la explicación que habrán dado”, ha dicho Terelu. Este revuelo dará mucho de qué hablar, pero habrá que dejarlo a un lado para no robarle protagonismo el nieto de María Teresa.

“Va a ser la primera vez que Rocío falte a una boda o celebración de las Campos”, ha apuntado Rafa Mora en Sálvame. “No me quita el sueño, pero me sorprende, sobre todo por mi madre. Me sabe mal, es el primer nieto que se casa”, ha concluido la sustituta de Jorge Javier Vázquez.