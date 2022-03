Paloma García-Pelayo confirma el adulterio sin pestañear

Paloma García-Pelayo ha salido en defensa de su compañera de programa, Marta Riesco.

Tras salir en portada las fotos que confirman que Antonio David y la periodista están juntos, en AR se vivió un encontronazo entre dos miembros del programa.

Hablamos de lo que sucedió ayer con Alessandro Lequio y Marta Riesco. El conde criticó abiertamente la actitud de la pareja del exguardia civil. Tras acudir al Club Social, la periodista cargaba contra el colaborador por sus polémicas opiniones sobre cómo ha gestionado esta relación desde que saliese a la luz.

El tertuliano italiano acusó a Riesco de que las fotos de Lecturas durante su cita con Antonio David era un "posado robado". Un tema que la periodista optó por obviar y avisó a Lequio de que "nunca olvidaría a las personas que le hicieron daño en el momento más bajo de su vida".

El colaborador, 24 horas después, comenzó su intervención en el Club Social dejando claro que "Marta sabe muy bien cómo funciona los medios y Antonio David vive de ellos desde el siglo pasado. Me parece absurdo pensar que no vayan a cobrar por el reportaje", puntualizaba.

"Ayer era la amante y mañana será la madrastra", sentencia Lequio

Además, el tertuliano incidió en que "no voy a criticar a nadie por cobrar ni por mentir. Pienso que la negación en cierto sentido forma parte del juego mediático y no lo considero mentira".

A su vez, opinó sobre el enfado de Marta Riesco que "lo que me parece absurdo es que se ofenda conmigo por haberla llamado amante. Mientras Antonio David fingía ser el marido entregado, ella era la amante, el lenguaje es así".

Por si fuera poco, Lequio dejó una de sus ácidas críticas que hizo estallar a su compañera Paloma García-Pelayo. "Ayer era la amante y mañana será la madrastra", sentenció.

Paloma García-Pelayo afea el comentario fuera de lugar del italiano

Viendo el comentario machista de su compañero, Paloma García-Pelayo le cortó visiblemente alterada. "Ese comentario dicho a una mujer... no se te ocurre decir que el adúltero es él. Porque él es el casado y lo que dices es que la amante es ella, por lo tanto hay un tono despectivo", lamentaba.

Paloma, no contenta con su respuesta en caliente al colaborador de El programa de Ana Rosa, puso el foco en un asunto que a muchos se les escapa. Y es que la reportera de Telecinco no tiene compromiso alguno como aún lo mantiene Antonio David, ya que todavía está casado con su mujer.

"Marta, nos guste más o menos, era y es libre, sin compromiso matrimonial ni familiar. La persona casada y con hijos era él. Tu tiro va hacia ella", volvía a cargar Paloma contra el colaborador.

El enfado de Alessandro ha sido mayúsculo y ha mirado la definición de la RAE para afear la opinión de la periodista.

"Según la Real Academia Española, Olga es la madrastra de Ro, amante es exactamente lo mismo. El lenguaje es así, otra cosa es el tono que puede gustar o no, da igual", ha concluido.

Minutos después, ha sido la propia protagonista de la historia la que ha agradecido el gesto a Paloma García-Pelayo, sentándose unos minutos en el Club Social. "Gracias por no ser una feminista selectiva, siempre apoyas a las mujeres", le ha contestado.

A partir de ahí, Riesco ha continuado su cruzada contra el italiano. "Tú has cometido muchos errores, no eres ejemplo de nada, no estás sentado por tu trabajo y deberías de estar callado. Estoy harta de que me llames amante, tú has tenido más amantes que nadie", aseveraba con rabia la joven.