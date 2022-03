Pipi Estrada destapa el secreto de su novia y asume la existencia del material íntimo

Pipi Estrada, uno de los periodistas deportivos más famosos del país, empezó a relacionarse con la prensa rosa por su noviazgo con Terelu Campos. Durante un tiempo fue colaborador del programa Sálvame, pero abandonó el espacio de forma repentina y no ha regresado jamás. Recientemente, su nombre ha regresado a primera línea porque es uno de los famosos salpicados por la Operación Deluxe.

Pipi Estrada genera mucho interés entre el público, pues formó parte de la familia Campos durante mucho tiempo y maneja información importante. Según ha salido publicado, ha sido objeto de la Operación Deluxe, la trama policial que ha terminado con el despido de los directores de Sálvame. Supuestamente, un policía poco discreto ha facilitado información de 140 rostros populares y entre los afectados está el exnovio de Terelu.

| Europa Press

Pipi, en una conversación con el portal ESdiario, asume que los responsables de Sálvame consiguieron un material que pertenecía a su intimidad. “Mi abogado me ha comunicado que soy una de esas 140 personas que han sido espiadas. No me han llamado a declarar, cuando me llamen acudiré sin dudarlo”, declara en un tono bastante contundente.

▶️ La Policía puede precipitar el final de Sálvame: 140 famosos afectados

Pipi, después de Terelu Campos, ha tenido varias relaciones, aunque hubo una que destacó: la que mantuvo con Miriam Sánchez. Este noviazgo terminó hace unos años, pero siempre estarán unidos porque tienen una hija en común. Actualmente está enamorado de Andreína, con quien mantiene una historia de amor a distancia cuyo secreto es el respeto mutuo.

Estrada ha hablado de su nueva novia en ESdiario y sus palabras han llamado la atención de todos, pues son bastante emotivas. “Con Andreína estoy sereno, tranquilo y encuentro la paz que necesito porque ella me da la estabilidad que deseo. Se acaba de ir a Barranquilla para ver a su familia, allí estará dos semanas”, explica en el citado medio.

Pipi Estrada cuenta la verdad: “Audios subiditos de tono”

Pipi asume que la dirección de Sálvame supuestamente le ha investigado, atrevimiento que formaría parte de la famosa Operación Deluxe. Su abogado ya está trabajando en el asunto y asegura que tomará acciones legales si descubre que ha habido malas intenciones. No quiere entrar en conflictos innecesarios, pero tampoco consentirá que dañen su privacidad.

| Instagram: pipi_estrada

“Han espiado mi WhatsApp y han tenido acceso a algunos audios míos subiditos de tono, llegaron a tener una foto mía sin ropa. Hablo de alguna foto que me haría y que se la mandaría a alguien y que ese alguien pudo rebotarla por otro lado. Lo de hacerte una foto en pelotas y enviarla es una tontería que hacemos sin pensarlo, pero no por eso han de difundirla”, desliza.

Estrada está convencido de que Terelu Campos también ha formado parte de esta campaña que pretendía desprestigiarle. “Me consta que Terelu intentó sacar algún capítulo oscuro de mi vida cuando publiqué mis memorias. Ella jugaba sucio conmigo, pero creo que la vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar”.

Pipi Estrada habla de su nueva novia

Pipi lleva muchos años siendo enemigo de Sálvame, pero no se alegra de que el programa esté atravesando un mal momento. Lo más importante para él es que está viviendo un amor sincero junto a Andreína y ha desvelado el secreto del noviazgo. Mantienen una relación a distancia y saben llevarla porque confían el uno en el otro.

El periodista deportivo atenderá la llamada de la justicia, aunque no tiene intención de entrar en guerras innecesarias. “Vivo volcado en mi hija, en mi amor y en mi trabajo, que también me llena y me ilusiona”. Estas palabras podrían tranquilizar a Terelu, quien supuestamente, según ha salido publicado, también guarda relación con la Operación Deluxe.