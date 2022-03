María Palacios, la discreta esposa de Alessandro Lequio, descubre que hay otra mujer

María Palacios, periodista de profesión, conoció a Alessandro Lequio en 1999 y desde entonces solamente se ha separado de él en una ocasión.

La pareja atravesó una fuerte crisis en 2007 y pensaron que lo mejor era poner punto y final a la historia de amor. Pero no tardaron en darse cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro y un año más tarde anunciaron que pasarían por el altar formalizar la relación.

María Palacios ha logrado enterrar la fama de mujeriego que tenía el aristócrata italiano, de hecho forman un matrimonio perfecto.

Alessandro ha demostrado que está completamente enamorado, de hecho tiene una hija con la periodista y forman un equipo estupendo. Pero María se ha dado cuenta de que hay una mujer que está dando problemas: Marta Riesco, la novia de Antonio David Flores.

| GTRES

Alessandro Lequio ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Marta en el plató de El programa de Ana Rosa, espacio en el que ambos colaboran. “Me has reventado donde más me dolía y me has llamado cosas horribles en el peor momento de mi vida”, le reprochó la reportera.

Estas palabras han sido condenadas por muchos rostros de Telecinco, como por ejemplo por Jorge Javier Vázquez.

María ha sufrido al ver las críticas que Alessandro ha recibido por parte de algunas mujeres y las palabras de Marta Riesco no le benefician.

Jorge Javier Vázquez considera que la novia de Antonio David ha exagerado, pues ha puesto sobre la mesa un debate dañino. Es cierto que Lequio ha criticado duramente a su compañera de El programa de Ana Rosa, pero solamente estaba haciendo su trabajo.

María Palacios, sorprendida: “Estoy yendo a terapia”

María pertenece a una familia influyente, siempre se ha dedicado a su trabajo y no está acostumbrada a lidiar en determinados escándalos.

Es cierto que ha concedido alguna entrevista en la revista ¡Hola!, su publicación de cabecera, pero no ha traspasado ciertos límites. Se ha ganado el respeto de la prensa del corazón porque siempre ha sido una mujer amable, discreta y educada.

| GTRES

Palacios nunca ha intervenido en los conflictos que Alessandro Lequio tiene en televisión, pues es consciente de que es un rostro polémico. Uno de los últimos problemas del aristócrata vino de la mano de su exmujer Antonia Dell'Atte, quien le acusó de atrevimientos serios.

El colaborador de El programa de Ana Rosa no ha entrado en ninguna guerra porque sabe que hay conflictos que no benefician a nadie.

Alessandro lleva mucho tiempo trabajando en televisión y sabe cómo resolver ciertos problemas mejor que nadie, de ahí su comportamiento. Recientemente ha aparecido otra mujer, su compañera Marta Riesco, para señalarle públicamente y él ha argumentado su postura a la perfección.

El tertuliano se ha limitado a dar su opinión sobre la vida de la reportera, es decir, solo ha cumplido con sus deberes profesionales.

▶️ Marta Riesco rompe su silencio y habla de la portada de la revista Semana

Marta se siente traicionada porque pensaba que era amiga de Lequio, de hecho asegura que en el pasado se intercambiaban confidencias. “Nunca voy a olvidar ese daño, estoy yendo a terapia y me da igual lo que se diga”, desliza visiblemente molesta.

María Palacios estará al margen de todo

María es una mujer prudente que no quiere alimentar ningún escándalo, no lo ha hecho ni cuando se estaba hablando directamente de ella.

Sabe que Marta está generando demasiados problemas, pero confía en la maestría de Alessandro para resolverlos. El italiano tiene la conciencia tranquila y cuenta con el apoyo de sus compañeros, pues sabe que no es la persona que Marta quiere dibujar.

Lequio conoce la verdad, por eso ha sido tan crítico con la novia de Antonio David Flores siempre que tenga que dar su opinión.

“Han hablado cosas horribles sobre mí, me han ridiculizado y lo siguen haciendo. Al final lo único que he hecho ha sido enamorarme de una persona”, argumenta Riesco intentando defenderse.