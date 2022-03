Marta Riesco desespera a su madre haciéndole un carísimo regalo a Antonio David

Marta Riesco, reportera y colaboradora de Telecinco, se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla. Desde que comenzó su relación con Antonio David Flores todo el mundo quiere hablar con ella, pero conseguir declaraciones suyas es complicado. No quiere convertirse en personaje del corazón, por eso no da explicaciones sobre sus asuntos personales.

Marta Riesco conoce a la perfección el funcionamiento del mundo del espectáculo y sabe que cualquier error puede generar grandes consecuencias. Sin embargo, cada vez se siente más cómoda delante de las cámaras y esto le ha llevado a desvelar temas demasiado privados. Recientemente les ha recordado a sus compañeros de Telecinco que está enamorada de Antonio David y asegura que quiere dar un paso más con él.

| La Noticia Digital

Marta es consciente de que su madre María Jesús no ve con buenos ojos determinados comportamiento porque sabe que le ponen en peligro. Hace unas semanas salió una noticia que sigue dando de qué hablar: Antonio David no cuenta con la aprobación de su nueva suegra. Por ese motivo no sería de extrañar que haya estallado al descubrir la información que maneja el programa Socialité.

Marta le ha hecho un carísimo regalo a su novio, concretamente le ha entregado las llaves del lujoso piso en el que vive. Según Telecinco, Riesco se mudó a este domicilio porque tenía intención de empezar aventura con el exmarido de Olga Moreno. Se trata de una vivienda situada en una de las mejores zonas de Madrid cuyo alquiler no es apto para todos los bolsillos.

Marta Riesco anuncia su boda con Antonio David

María Jesús, madre de la reportera de El programa de Ana Rosa, rompió su silencio para exigir prudencia porque era conocedora del problema. “Pido respeto por mi hija, que es una mujer que en estos momentos está mal”, deslizó visiblemente molesta. Siguiendo las informaciones publicadas, no acepta que la periodista haya empezado un romance tan serio con Antonio David.

| La Noticia Digital

Marta, según le ha confesado a Jorge Javier Vázquez, pretende casarse con Antonio David Flores en un futuro. Este evento todavía está lejos, pero a todo el mundo le ha sorprendido que tenga tanta presencia en la vida de la colaboradora. Ella no quiere entrar en detalles porque sabe que cualquier paso en falso puede suponer el fin de su carrera televisiva.

Riesco está encantada siendo un rostro popular en Telecinco, pero ahora debe tener mucho más cuidado. Sus movimientos están estudiados al detalle y hay mucha gente que está deseando que cometa algún error. Sin embargo, ella es una profesional de primer nivel y es consciente de las cosas que no debe hacer si pretende vivir en paz.

▶️ Telecinco prepara el regreso de Antonio David Flores

Marta Riesco defiende a su novio

Marta ha dejado de esconderse y ya no quiere disimular su amor hacia Antonio David Flores, por eso está dando declaraciones jugosas. “Claro que me quiero casar, tengo muy claro lo que estoy haciendo”, ha deslizado durante uno de sus últimos escándalos. A estas palabras se les ha unido unas imágenes emitidas en el programa Socialité, presentado por María Patiño.

Riesco le ha entrado las llaves de su lujosa vivienda a Antonio David, lo que demuestra que la relación es bastante estable. El antiguo colaborador de Telecinco, siguiendo la información de María Patiño, sale y entra del piso de la periodista con total confianza. Este atrevimiento quizá no le haya sentado bien a Rocío Flores, quien tampoco ve con buenos ojos este noviazgo.

La reportera de El programa de Ana Rosa ya ha hablado con su madre María Jesús y le ha explicado lo que está ocurriendo. No debe preocuparse de nada porque todos los espectadores saben que el exmarido de Olga Moreno ya ha rehecho su vida sentimental. Riesco forma parte de esta aventura y ya no es ningún secreto.