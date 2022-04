Olga Moreno destapa la mentira que lo explica todo

Olga Moreno está indignada con Marta Riesco. Y es que la periodista ha puesto el foco en la mujer de Antonio David Flores como causante principal de la ruptura de la pareja. Riesco daba un golpe encima de la mesa el viernes en el plató de Ya son las ocho, cuando sorprendía a todos los allí presentes.

Ni corta ni perezosa, la televisiva rompía en directo con su pareja hasta hace unos días, porque se sentía afeada por el comportamiento del ex de Rociíto. Y es que el andaluz dejó tirada por segunda vez a la que era su novia hasta hace cuatro días.

| Telecinco

Una situación que hizo colapsar a Riesco. Decidió que la mejor forma de expresar sus sentimientos era contarle a toda España que su historia de amor había llegado a su fin.

▶️ Marta Riesco rompe con Antonio David en pleno directo

Olga Moreno, en el punto de mira tras la ruptura

Pese a que su primera reacción fue echarle la culpa a Antonio David, este lunes, la reportera de Telecinco reaparecía en su programa contando lo siguiente. "No me coge el teléfono, no sé nada de él", desveló Marta. Además, según Marta, la responsable de esta situación no es otra que Olga Moreno.

Sin nombrarla directamente, Marta dejó caer que Olga ha sido la persona que ha acabado con su historia de amor con Antonio David, ya que se siente atado por ella.

"Hace ocho meses que dijo que se separaba. Ya no puedo estar encerrada en una casa para no hacer daño a otras personas. Es que no puedo ser más clara", lamentó la reportera.

| España Diario

Por otro lado, Riesco ha dejado claro que la hija de Antonio David Flores no tiene nada que sobre el fin de su relación.

"Rocío Flores no tiene nada que ver con esto, al revés, porque la chica me ha cogido el teléfono, me ha estado consolando y hemos estado hablando. Respeta la decisión de su padre. Es un padrazo y yo estoy con él sabiendo que su prioridad son sus hijos", expuso.

Por otro lado, se ha publicado que días antes del cumpleaños de Marta, el andaluz cogió sus cosas del piso de la joven rumbo a Málaga.

Marta López sale en defensa de Olga Moreno tras los ataques recibidos

Tras señalar con el dedo a Olga Moreno, una colaboradora de Ya es mediodía ha sacado la cara por ella. Y no es otra que Marta López, que estallaba en plató para defender a su amiga Olga de todas las críticas recibidas.

Desde que se conocieran en Supervivientes 2021, la amistad de Marta López y Olga Moreno ha estado siempre en duda. Pero queda claro que la exgranhermana siempre ha sacado la cara por la andaluza en los peores momentos.

| La Noticia Digital

Marta López se ha hartado de tantas críticas hacia su amiga y así lo ha expresado en directo. "¡Basta ya de echar la culpa a Olga! Olga tiene otra vida y otras preocupaciones como para decirle a Antonio David que vaya a un sitio o deje de ir. Que no haya ido, es porque él no ha querido ir", ha sentenciado.

Asimismo, Marta López sí ha estado de acuerdo con Marta Riesco en dejar "fuerísima de todo" a Rocío Flores. Pero le ha afeado que no fuese igual de tajante refiriéndose a Olga.

Y es que estas palabras de Marta han dado a entender que la reportera estaba criticando de alguna forma a la mujer de Antonio David.

"No puedo estar encerrada en casa por miedo a otras personas que no son sus hijos y a hacer daño a otras personas. Él no ha tomado la decisión que tendría que haber tomado respecto a mi cumpleaños", decía Riesco este lunes.