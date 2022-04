Antonio David descubre que hay un bebé en camino tras reconciliarse con Marta Riesco

Antonio David Flores ha tomado una decisión que le ha situado en el centro de todas las miradas: ha vuelto con la periodista Marta Riesco. Hay quien le acusa de haberle sido infiel a Olga Moreno con la reportera, aunque este dato no lo ha podido demostrar nadie. Lo que si es evidente es que la pareja atraviesa un buen momento, de hecho han dado un paso realmente importante.

Antonio David Flores le ha dado su sitio a Marta, de hecho ha posado con ella en Instagram después de una cita muy especial. Esta noticia coincide con un suceso que ha llenado de alegría a su hija Rocío Flores: hay un bebé en camino. Una amiga de al influencer se ha quedado embarazada y Rocío no ha tardado en publicarlo en sus redes sociales.

| GTRES

Antonio David es la persona que mejor conoce a su hija, por eso comprende que el embarazo de su amiga le haga tanta ilusión. “Voy a ser tita de un bebé precioso, ahora a darle mucho amor”, escribe la nieta de Rocío Jurado con un gran entusiasmo. Desgraciadamente para ella la felicidad no le ha durado mucho tiempo, pues ha recibido un aviso urgente: Olga podría estar molesta.

Antonio David hizo un pacto con su exmujer Olga Moreno, quien le pidió que no llamara la atención más de lo necesario. La revista Lecturas asegura que la empresaria andaluza le recordó que no podía hacer vida pública con Marta porque todavía siguen casados. Pero el antiguo colaborador se ha saltado las normas, está enamorado de su novia y quiere disfrutar de la reconciliación.

| Instagram @rotrece

El exmarido de Olga sabe que las consecuencias no se harán esperar, de hecho el programa Viva la Vida ya ha publicado las primeras pinceladas. Moreno tenía previsto ir a Telecinco para participar en el debate de Supervivientes, pero no cumplirá con el contrato. Sabe que le van a preguntar por Marta y no quiere dar declaraciones sobre ella para no generar polémicas.

Antonio David Flores y la estrategia que afecta a Marta

Antonio David se ha trasladado hasta el domicilio de Marta Riesco para pasar una temporada con ella, aunque no será extensa. Fuentes cercanas aseguran que regresará a Málaga, su ciudad natal, más pronto que tarde para celebrar su cumpleaños. Lo más probable es que la periodista no vaya con él, pues los hijos de Flores todavía no han asumido la reconciliación.

| Mediaset

Emma García, presentadora del programa Viva la Vida, asegura que el padre de Rocío Flores está en casa de Olga. Supuestamente ha llamado al timbre y ha entrado de forma normal, así que es posible que Olga Moreno no esté tan molesta como parece. Pero la empresaria no quiere llamar la atención y no se siente preparada para dar determinadas explicaciones.

El antiguo colaborador de Sálvame ha hablado con el programa de Emma durante 10 minutos y sus palabras no han dejado indiferente a nadie. Todo hace pensar que quiere retomar su contacto con la fama, pero antes deberá limpiar su imagen pública. Es posible que su novia Marta le ayude, pues la joven cada vez tiene más fans a sus espaldas.

Antonio David, al descubierto: “Relajados y contentos”

Antonio, según Viva la Vida, ha pasado página y se encuentra en un buen momento gracias al apoyo de su nueva pareja. “Están relajados y contentos”, aseguran en el programa presentado por Emma. Justo lo mismo que le sucede a Rocío, quien ha descubierto que su mejor amiga está esperando un bebé.

▶️ El bebé de Marta Riesco la separa de Antonio David

El ex de Olga tiene una relación fantástica con su hija Rocío, así que es posible que conozca a la mamá de la futura criatura. Puede presumir de haber estado cerca de la influencer en sus momentos más delicados. El paso del tiempo ha demostrado que es un hombre honesto y que lo único que quiere es estabilidad y discreción.