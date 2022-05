Olga Moreno se hunde al descubrir la última jugarreta de Antonio David Flores

Olga Moreno no se esperaba el último movimiento que Antonio David Flores y Marta Riesco han llevado a cabo. La empresaria se ha venido abajo al enterarse del pacto que hay entre ellos.

Después de muchos meses alejada de los medios de comunicación, la sevillana decidió romper su silencio en una polémica entrevista para la revista Semana. En ella, habló, entre otras cosas, de su separación del exguardia civil.

"Todo empieza por el famoso autobús de Sálvame, por la manera en la que el programa lo ridiculizó. Le pedía que no entrara al trapo y ahí chocábamos un poco".

Y es que, según contó Olga, ella no supo lo que estaba pasando hasta que no vio las fotografías del padre de su hija saliendo de la casa de la reportera de El programa de Ana Rosa.

"El fin del matrimonio no es por culpa de la docuserie, sino que la culpa la tiene él. Él me ha reconocido que no lo ha hecho bien […] Creo que nadie lo va a amar como le he amado yo", dijo Olga Moreno en su momento.

Tras estas comentadas declaraciones, la familia Flores-Moreno se volvió a convertir en el centro de todas las miradas. Ahora, esta empresaria sevillana se ha enterado del pacto secreto que tienen Antonio David y la periodista de Telecinco.

Olga Moreno se entera de los planes de su ex

A pesar de que Olga Moreno ya ha conseguido pasar página, todavía hay cosas que le siguen doliendo. Para la ganadora de Supervivientes 2021, su entrevista fue toda una liberación, aunque le costara su relación con Rocío Flores.

A día de hoy, la amistad de estos dos personajes televisivos es todo un misterio. Muchos medios apuntan que han conseguido hacer las paces, pero otros aseguran que su relación está peor que nunca.

Ahora, y a la espera del supuesto regreso de Olga Moreno a la pequeña pantalla, nos hemos enterado de los planes de futuro que el exguardia civil y su pareja tienen entre manos.

Con su futuro profesional dentro de Unicorn Content y Mediaset España en peligro, Marta Riesco se ha querido pronunciar acerca de su actual relación con el padre de David Flores Carrasco.

"Fue un acuerdo de los dos. Queríamos estar juntos y tenemos que respetar las dos cosas: el respeto hacia mí es teniendo una vida normal conmigo y el mío hacia él es cerrando el pico", ha contado la periodista.

La enemiga pública de Olga Moreno considera que se ha equivocado con la sobreexposición que ha hecho de su noviazgo con el excolaborador de Sálvame. Y, aunque ya no puede hacer nada al respecto, quiere que a partir de ahora las cosas cambien.

"Creo que me he equivocado con la exposición que he hecho de mi relación, que me he dejado llevar por mi trabajo como colaboradora… La ruptura del cumpleaños me jugó una mala pasada. No había tenido que romper en directo con él", ha lamentado a continuación.

Para Marta Riesco, todos estos meses han sido toda una pesadilla. Y es que, no solo ha tenido que lidiar contra todos aquellos que han criticado su relación, sino que, además, ha tenido que aguantar que su pareja no quiera separarse de Olga Moreno.

A pesar de que los dos han hablado de esta complicada situación, es algo que no le hace mucha gracia, aunque tiene la esperanza de que termine pronto. "Ese es el paso, entiendo que en algún momento se dará. Está en los planes".