Olga Moreno le comunica a David Flores Carrasco que la decisión ya está tomada

Olga Moreno ha dado el paso definitivo para desligar su vida de la de su exmarido y ya le ha comunicado a David Flores Carrasco la última decisión que ha tomado en relación con su padre.

Durante todos estos meses, la ganadora de Supervivientes 2021 se ha mantenido en un discreto segundo plano. Con la intención de pasar desapercibida tras su ruptura con el extertuliano de Telecinco, la empresaria optó por desaparecer del foco mediático.

| GTRES

Mientras tanto, el exguardia civil ha estado presumiendo de su relación con Marta Riesco, cosa que no le ha sentado muy bien a Olga Moreno.

Ahora, y después de asegurar que mantiene una buena relación con el youtuber por el bien de los tres hijos del todavía matrimonio, la madrastra de David Flores Carrasco ha dado un gesto que va en otra línea.

Olga Moreno y el gesto que denota lo que va a pasar

Olga Moreno quiere comenzar una nueva vida y, para ello, necesita deshacerse del lastre de su anterior relación. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de dar uno de los pasos más importantes: borrar a su expareja de sus redes sociales.

Dispuesta a pasar página de una vez por todas, la empresaria ha tomado la determinación de dejar de seguir al padre de su hija en Instagram. Con este sorprendente movimiento, la andaluza quiere dejar de estar informada de todos los movimientos del excolaborador de televisión.

| Europa Press

Gracias a la revista Semana, nos hemos podido dar cuenta de este movimiento que, hasta ahora, había pasado totalmente desapercibido, tanto para sus seguidores como para los medios de comunicación españoles.

Por su parte, el exguardia civil todavía no ha dado el paso de desligarse por completo de Olga Moreno. No sabemos si es porque no se ha dado cuenta, pero a día de hoy todavía no le ha devuelto el unfollow a la mujer con la que ha compartido los últimos 20 años de su vida.

▶️ La hija de Antonio David y Olga Moreno necesita ayuda profesional

Olga Moreno cuenta la realidad sobre su separación

Olga Moreno está harta de que todo el mundo hable de su relación con Antonio David. Por eso, decidió ser ella misma la que contara que es lo que verdaderamente pasó entre ellos.

El pasado miércoles, 27 de abril, la revista Semana sacó a los kioscos la entrevista más esperada del año. Después de meses a la sombra, la sevillana decidió romper su silencio y contar cómo se siente tras su separación.

"El fin del matrimonio no es por culpa de la docuserie, sino que la culpa la tiene él. Él me ha reconocido que no lo ha hecho bien […] He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra. Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado".

| Trendings

Y es que, después de 22 años de matrimonio, el exguardia civil y Olga Moreno decidieron poner punto y final a su romance tras enterarse de su infidelidad con Marta Riesco.

Aunque, la exsuperviviente confesó que hubo un momento en el que chocaban un poco, "en la vida podría haberme imaginado nada de una separación".

Pero, sin duda, lo que terminó de finiquitar su matrimonio fueron unas fotografías de su exmarido saliendo de la casa de la periodista. "El día que salen las fotos es cuando me entero de todo, pero, hasta entonces, yo no sabía nada".

"Yo seguí luchando por mi matrimonio hasta que vi aquellas fotos", aseguró Olga Moreno a continuación.