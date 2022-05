Los hijos de Antonio David Flores cuentan la verdad sobre Olga Moreno

Los hijos de Antonio David Flores todavía siguen asimilando todo lo que ha pasado desde que Olga Moreno decidió romper su silencio en la entrevista que ofreció para la revista Semana.

Durante esta charla, la ganadora de Supervivientes 2021 aseguró que el final de su matrimonio no fue culpa de la docuserie de Rociíto. "La culpa la tiene él, me ha reconocido que no lo ha hecho bien […] He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra. Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado".

| España Diario

Además, la expareja de Antonio David Flores también quiso aclarar cómo se enteró ella de que su marido había comenzado una relación amorosa con Marta Riesco. "El día que salen las fotos es cuando me entero de todo, pero, hasta entonces, yo no sabía nada", aseguró la empresaria.

Tras estas polémicas declaraciones, Rocío Flores confesó en El programa de Ana Rosa que se sentía profundamente decepcionada con ella; algo que avivó aún más los rumores de distanciamiento entre ellas.

Ahora, los hijos de Antonio David Flores han salido públicamente para contar en qué punto se encuentra su relación con la mujer que ha estado a su lado durante los últimos 20 años.

Antonio David Flores escucha las declaraciones de su hija

Antonio David Flores solo quiere aparentar normalidad en su actual relación con la sevillana. Tanto es así que, a los pocos días de que viera la luz esta entrevista, ambos aparecieron juntos ante los medios de comunicación para celebrar su cumpleaños, algo que, según parece, no le sentó muy bien a Rocío Flores.

Sea como sea, no hay dudas de que el excolaborador de Mediaset está pasando por una de las etapas más dulces de los últimos tiempos. Después de todas las idas y venidas con Marta Riesco, todo apunta a que el exguardia civil y la reportera de Telecinco por fin han conseguido superar sus problemas.

| GTRES

Ahora, y en medio de toda esta historia, Rocío Flores se ha pronunciado públicamente sobre la relación que mantiene, a día de hoy, con la sevillana. Y es que, mientras que algunos medios de nuestro país creen que han vuelto a retomar el contacto, otros aseguran que la hija de Antonio David Flores y Moreno están más distanciadas que nunca.

▶️ Antonio David Flores, muy unido a sus hijos tras las declaraciones de Rocío Carrasco

Las cámaras de Europa Press han conseguido captar a la tertuliana justo antes de poner rumbo a Málaga y han aprovechado la ocasión para preguntarle al respecto.

"¿Cómo van las cosas con Olga, que parece que ha habido un pequeño acercamiento entre vosotras? Se ha dicho que habéis podido hablar y que, poco a poco, las aguas vuelven a su cauce y os volvéis a apoyar la una a la otra", le ha preguntado una periodista del portal Chance.

| Mediaset

"Es que no quiero comentar nada. No quiero decir nada ni de la relación con Olga ni de nada", le ha respondido la televisiva a la reportera de esta agencia de noticias.

Al ver el desinterés de la influencer, la periodista ha querido insistir un poco más en el tema. Pero, cuando la primogénita de Antonio David Flores se ha dado cuenta de que sus palabras se podrían malinterpretar, ha rectificado y ha asegurado que "todo está bien" entre ellas.