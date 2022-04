Fidel Albiac no se puede creer lo último que ha dicho Antonio David Flores

Fidel Albiac está alucinado por los acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos días. No da crédito a cómo se ha producido la ruptura entre el ex de su mujer y la reportera de Telecinco, Marta Riesco.

Fidel Albiac ha visto como, desde que la mediática periodista de El programa de Ana Rosa dejara a su pareja en directo, esta no ha parado de hablar.

Se ha paseado por varios platós de la cadena para contar cómo se encuentra tras esta impactante ruptura.

| Telecinco

A la reportera la pudimos ver en Viva la vida el pasado domingo. Asimismo, este lunes también ofrecía sus impresiones sobre lo sucedido en el espacio donde trabaja, El programa de Ana Rosa.

Fidel Albiac, impactado por la última salida de tono del excolaborador

Por si fuera poco, la joven volvió hace unas horas al programa Ya son las ocho donde habló sobre el "nulo contacto" que ha tenido con el ex de Rociíto durante el fin de semana.

En la mesa de corazón, acompañaban a la joven el periodista Aurelio Manzano y Gloria Camila Ortega, entre otros. El primero pudo hablar con el entorno del andaluz, que le hizo saber de primera mano la decepción que este habría sentido al ver a su pareja romper de ese modo la relación.

| España Diario

Además, sus posteriores intervenciones en Viva la vida y El programa de Ana Rosa fueron la gota que colmó el vaso para el exguardia civil, según apuntó ayer Manzano.

"Está siendo bastante difícil la situación, pero estoy bien rodeada, y tengo la cabeza amueblada", sentenció Riesco al inicio del programa. A su vez, esta puso el foco en que aún no sabe nada del que fuera su novio.

Eso a pesar de que le ha mandado mensajes y le llamó en varias ocasiones, pero sus intentos fueron en vano.

Fidel Albiac asiste atónito al nuevo apodo de la mediática reportera

Manzano dejó claro que el entorno del exguardia civil le ha dado "pistas" sobre lo que podría estar pensando actualmente el ex de Sálvame.

"El titular que me da es: Yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica", sentenció el colaborador. "Eso es falso", replicó de forma inmediata la afectada.

"Quiere decir que él se enamora, es verdad, de una chica discreta, profesional y guapísima. Con el tiempo, se va dando cuenta de que tú haces de esto un 'show' y nos cuentas a todos que te quieres casar, tener hijos...", especificó el periodista.

| Mediaset

Según el veterano colaborador, el punto de inflexión para el andaluz fue todo lo que rodeó al 35 cumpleaños de su novia. Especialmente, el deseo de su novia de presentarle en sociedad. "Él nunca se iba a prestar a eso", prosiguió Manzano.

"Maléfica jamás haría una declaración de amor"

"Me parece una tontería lo que estás diciendo", replicó de nuevo la reportera. "Entiendo que digas que es una tontería y no es mi intención faltarte al respeto. Pero todo lo que he contado y algunas cosas más, se las he transmitido al propio Antonio David este fin de semana".

"Y en ningún momento me ha afeado", continuó el tertuliano., ya que para él "su silencio, es una confirmación".

| GTRES

"Maléfica jamás haría una declaración de amor hacia una persona que, aquí, se le ha puesto como un maltratador", expuso ella, defendiendo que se ha "tirado al foco mediático para luchar por su relación".

"Él ha estado a mi lado todo este tiempo. Si tú quieres vender que quiero hacer un circo de todo esto: yo sigo colaborando en los mismos programas en los que estaba antes".

"No he pedido nada más, sigo viniendo a montar vídeos, a colaborar. No he aceptado ninguna de las ofertas que se me han dado y, evidentemente, él sabe que todo esto es cierto", finalizó.

En las últimas horas, la protagonista ha asegurado que se va de la televisión unos días tras estar demasiado expuesta de un tiempo a esta parte. Así lo ha dejado claro en un post que ha publicado este martes.