Las tajantes primeras palabras de Marta Riesco tras anunciar la ruptura

Marta Riesco está acaparando los titulares de toda la prensa rosa este fin de semana. Y es que hace menos de 24 horas anunció en directo que tomaba la decisión de no continuar su relación con Antonio David.

Una determinación que pillaba por sorpresa a todos sus compañeros y a los espectadores de Ya son las ocho. La reportera confesó estar muy dolida después de que el exguardia civil la dejara plantada en la celebración de su 35 cumpleaños.

Marta Riesco rompe su relación horas antes de celebrar su cumpleaños

Tan solo unas horas antes de la gran fiesta de su cumpleaños, Marta Riesco decidía romper su relación con el padre de Rocío Flores. Y es que la reportera no pudo contener las lágrimas en el plató tras hablar de la situación que provocó el ex de Rociíto.

“La gente no sabe muchas cosas. Me hubiese encantado que estuviera aquí. Cambié mi día de cumpleaños para que estuviera aquí. Siento ponerme así, creo que es la primera vez que me emociono tanto”, desvelaba la reportera.

La ausencia del malagueño en su cumpleaños parecía ser el desencadenante de la separación. Sin embargo, lo que no quedaba del todo claro es el motivo que llevó a Antonio David a no acudir a la celebración.

“Que cada uno esté con quién quiera estar, que es lo importante”, señalaba la reportera. En este sentido, se sembraba la duda de si Olga Moreno podría ser la responsable de la sonada ausencia.

Lo cierto es que las confesiones de Marta Riesco no dejaron a nadie indiferente en el plató. “Llevo batallando muchísimo por esta relación y sinceramente, creo que no me merecía lo de hoy. No puedo decir otra cosa, creo que en la vida no se puede luchar contra todo y frente a todo”, apuntaba entre lágrimas.

La decepción era tan grande que Marta Riesco acababa rompiendo su relación en directo. “Estoy triste, pero bueno, la gente en la vida tiene prioridades. Para mí es un golpe muy duro. No voy a poder continuar mi relación”, desveló en el programa vespertino de Sonsoles Ónega.

Esta decisión pillaba a todos por sorpresa y más después de que sonaran campanas de boda hace escasos días. “Estoy súper enamorada de él, eso no puede cambiar”, confesaba Marta Riesco.

Marta Riesco se pronuncia tras romper la relación en directo

Marta Riesco siente una gran decepción y prueba de ello es que se mantiene firme en sus palabras. “Me siento decepcionada porque pensé que iba a estar conmigo dando la cara y celebrando conmigo el cumpleaños y no está aquí”, señalaba la reportera.

Aunque pudiera parecer que su ruptura fuera fruto de una rabieta en caliente, la realidad es que Marta Riesco asegura que no se arrepiente de lo que sucedió en el plató.

“He dicho la realidad, cómo me sentía en ese momento y no me arrepiento, tengo el corazón roto”, sentenciaba. Así pues, todo apunta que la separación es definitiva y no tiene marcha atrás.

A pesar de ello, Marta Riesco puntualizaba que su ya expareja no es mala persona. “Ni me siento utilizada ni creo que sea un mal tío, ni muchísimo menos”, se pronunciaba.

Quien todavía no se ha pronunciado al respecto es el otro protagonista de esta historia: Antonio David Flores. La que tampoco no ha dicho nada es su hija, Rocío Flores.

Habrá que esperar para ver si la ruptura realmente es definitiva o el malagueño todavía tiene un hueco en el corazón de Marta Riesco.