El mejor amigo de Antonio David Flores cuenta la verdad, que rompe a Marta Riesco

Antonio David Flores parece que estaba feliz tras separarse de Olga Moreno, pues había iniciado una relación con Marta Riesco. Relación por la que apostaba y que le había llevado incluso a aparecer en una revista con su chica. Pero todo esto se ha roto.

Él no asistió a la fiesta de cumpleaños de su novia, como habían organizado, y esto causó un gran dolor en ella, así como decepción. Por esta razón, decidió cortar en directo con él y tras esta decisión no ha vuelto a saber nada del malagueño. Sí, porque este no ha respondido a sus llamadas.

Sin embargo, ahora la joven ha podido saber algo de su ex. Y es que un amigo de él, al parecer, ha podido hablar con este e incluso con su entorno. De esta manera, ha explicado la información que posee y no es nada positiva para la reportera.

¿Quién ha contado todos estos datos? Aurelio Manzano.

Antonio David Flores y su opinión actual sobre Marta Riesco

El padre de Rocío Flores no ha querido en ningún momento hablar públicamente de la que era su novia. No lo ha hecho, al parecer, por respeto a sus hijos y a su todavía mujer. Y ahora tampoco lo ha hecho en los medios, pero sí con su entorno más cercano.

Aurelio Manzano es quien ha podido conversar con él y con el círculo del malagueño. Así, es como ha sabido qué piensa de Marta el que fue Guardia Civil. El periodista lo ha desvelado en Ya son las ocho.

Exactamente ha dicho: “Durante estos días he estado hablando con mucha gente, que me han dado pistas de lo que podría pensar Antonio, con el que también me he comunicado. El titular que me dan es: «Yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica»”.

| GTRES

Riesco tras escuchar este comentario ha respondido: “Eso es falso”. Ante lo que Manzano ha continuado con su intervención: “Él se enamora de una chica discreta, profesional, guapísima. Pero con el tiempo se va dando cuenta de que evidentemente tú haces de esto un show”.

“Nos cuentas a todos que te quieres casar, que quieres tener hijos, casi que vais a comprar una casita en la playa. Y lo último ha sido este show que se formó con tu fiesta de cumpleaños”.

Las palabras de Antonio David Flores provocan la reacción de Marta Riesco

El malagueño, según el entorno que ha hablado con el colaborador, está muy desilusionado con la que era su chica. Aurelio ha reconocido que se comunicó con él y no desmintió la información que ha contado y que le ha dado su círculo más cercano.

Ante todo lo dicho, la joven no se ha querido quedar callada: “Me parece una tontería lo que estás diciendo, la verdad. Nosotros teníamos lo del cumpleaños, igual que las fotos que salieron publicadas de nosotros. Lo hicimos juntos”.

“Ese paso de las fotos lo dimos juntos, igual que lo del cumpleaños. Entiendo que tu objetivo hoy sea picarme, pero no me vas a picar”.

| Mediaset

El reportero ha respondido: “Mi intención no es picarte ni faltarte al respeto como compañera. Todo esto que he contado y algunas cosas más, yo se las he transmitido al propio Antonio y en ningún momento me las ha negado o me ha afeado”.

En este punto, el canario ha lanzado un revés inesperado a su compañera. Lo ha hecho afirmando: “En todo este tiempo no lo he visto diciendo «quiero a mi chica» o «estoy enamorado». En ningún momento lo ha dicho, pero a ti te he oído relatarnos casi una vida sentimental completa”.

Ella, ya curtida en conflictos, ha dicho: “Si fuera Maléfica no hubiera hecho una declaración de amor cuando a él se le ha tachado de maltratador. Tú dices que hago un show, pero sigo colaborando en los mismos programas y no he pedido nada más. Incluso no he aceptado ninguna de las ofertas que se me han dado y, evidentemente, él sabe que todo esto es cierto”.