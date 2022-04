Olga Moreno, al descubierto tras ser acusada de destrozar la boda más esperada

Olga Moreno, la empresaria más popular de Málaga, llamó la atención de la prensa cuando empezó a salir con Antonio David Flores.

De esto ya han pasado más de 20 años y actualmente es un rostro que brilla con luz propia, de hecho ganó Supervivientes 2021. Su fama parecía ser imparable, pero de un momento a otro la situación ha cambiado porque ha recibido una acusación bastante seria.

Olga Moreno disfruta de una imagen pública impecable, por eso sus enemigos no quieren entrar en conflictos innecesarios. El problema es que los periodistas de Telecinco están en pie de guerra y recientemente han acusado a la andaluza de algo grave.

En el programa Viva la Vida han planteado la posibilidad de que sea ella la responsable de la ruptura de Marta Riesco y Antonio David.

Olga acaba de someterse a una operación estética y está sufriendo tanto que se arrepiente de haber pasado por quirófano. La recuperación está siendo bastante complicada y le ha pedido ayuda su exmarido Antonio David hasta que ella pueda retomar su vida cotidiana.

Según Viva la Vida, Moreno sabía que Marta celebraba su cumpleaños el viernes 8 de abril y logro que Flores no asistiera al evento.

Olga supuestamente se encontraba bien el jueves 7, antes de la fiesta de Riesco, pero justo al día siguiente, cuando se celebraba el evento, empeoró. Lo más llamativo es que el día 9, es decir, 24 horas más tarde, ya se había recuperado al completo y fue a la peluquería. “Antonio David se siente acorralado porque Olga le dice que está mal y que no se encuentra bien”, explican en Viva la Vida.

Antonio David Flores no pudo ir al cumpleaños de Marta porque su exmujer le necesitaba y este gesto ha terminado con la relación.

Un romance que estaba avanzando a pasos agigantados, incluso tenían planes de boda y querían formar una familia. La reportera reconoce que está “triste”, pero tiene fuerza para salir adelante porque está “rodeada de familia y amigos”.

Olga Moreno está siendo cuestionada: “Punto y final”

Olga alcanzó una gran popularidad gracias a Supervivientes 2021, pero la buena fama no dura para siempre. De un momento a otro debe enfrentarse a una rival bastante fuerte: la periodista Marta Riesco, exnovia del padre de su hija Lola.

Marta ha concedido una entrevista en el programa Viva la Vida, atrevimiento del que ha salido vencedora gracias a su frescura. “Ayer pasé el día más complicado de mi vida, pero tenía el compromiso de estar con vosotros”, ha comentado antes de entrar. Uno de los colaboradores ha deslizado: “Yo creo que no estamos hablando de un punto y final”.

Moreno ha sido acusada de haber interrumpido la relación entre Riesco y Flores, aunque es cierto que nadie ha aportado pruebas. Según informan en Telecinco, “Antonio David se había comprometido” a estar en el cumpleaños de Marta. Pero la ganadora de Supervivientes 2021 le pidió ayuda a su exmarido y este no pudo estar presente en la fiesta.

“Antonio David ha mentido a su familia porque ha negado que la fiesta se haya celebrado en conjunto”, comentan en Viva la Vida. El antiguo polemista de Sálvame supuestamente quiere tener buena relación con su exmujer y habría maquillado la realidad para no tener problemas.

Olga Moreno se arrepiente de lo que ha hecho

Olga, según cuentan en el programa presentado por Emma García, se arrepiente de haberse operado porque la recuperación es muy dura. Necesita la ayuda de alguien para actos tan cotidianos como lavarse el pelo, de ahí que fuera a la peluquería el sábado 9.

Marta Riesco conoce los rumores, pero no se ha pronunciado al respecto porque no quiere tener problemas con nadie. Prefiere ser prudente y dejar que sea el tiempo el que ponga las cosas en su lugar, pues todavía no ha perdido la esperanza.

Algunos periodistas piensan que sí podría continuar con Antonio David en un futuro y consecuentemente la boda seguiría en pie.