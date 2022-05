La mujer de Diego Arrabal escucha en directo el mensaje que ha recibido de otra

La vida de Diego Arrabal ha dado un giro de 180 grados. En los últimos meses, este conocido paparazzi tomó la decisión de compaginar su trabajo en Viva la vida con su canal de YouTube.

Y, aunque esto es algo que le ha funcionado hasta la fecha, lo cierto es que no ha recibido muy buenas noticias. Ahora, su mujer ha tenido que escuchar en directo las emotivas palabras que ha recibido el fotógrafo.

| Mediaset

Hacía varias semanas que no se sabía nada de Diego Arrabal y ahora todo tiene una explicación. El programa presentado por Emma García tomó la decisión de prescindir de su mítico colaborador por una razón de peso.

Después de 5 años aportando una gran cantidad de exclusivas a este formato de Telecinco, la dirección tomó la dura determinación de despedir de manera fulminante a uno de sus colaboradores estrella.

La mujer de Diego Arrabal se entera de los detalles

Diego Arrabal no se esperaba recibir estas malas noticias por parte del programa al que ha dedicado los últimos 5 años de su vida.

Según se ha informado en estos días, la directiva de Viva la vida tomó la decisión de despedir al paparazzi después de que comenzara a tratar ciertos temas en su canal de YouTube de forma totalmente independiente a ellos.

| Telecinco

Además, alegan que este fotógrafo marbellí se había aprovechado de los contactos obtenidos en televisión para conseguir fuentes para su trabajo paralelo.

El pasado fin de semana, Emma García quiso mandar un mensaje a su compañero y amigo. Hasta ahora, nadie dentro del programa se había referido a Diego Arrabal, pero aprovechando la boda del hijo de Carmen Borrego, la presentadora ha querido hacer un tímido comentario.

Y, aunque en ningún momento le ha mencionado, la periodista ha querido recordar al paparazzi. "Un saludo a nuestro compañero, que le tenemos muy presente".

▶️ Diego Arrabal despedido de Telecinco: Los motivos

Diego Arrabal responde

Tras recibir la carta de despido, Diego Arrabal no se lo pensó dos veces a la hora de contestar a esta empresa audiovisual. Y qué mejor forma que a través de una de las cabeceras más importantes de nuestro país.

Durante una charla con la revista Pronto, el paparazzi se despachó a gusto sobre su salida de Viva la vida. Este profesional de los medios de comunicación asegura que su despido fue inesperado, ya que en ningún momento le comunicaron su descontento.

"La versión oficial es que les molestan mis comentarios en mi canal de YouTube. Tendré que creerla", aseguró el excolaborador de Telecinco. "Les felicito por haber jodido a mi familia, a un padre, por el único hecho de ser crítico. Me han echado claramente a la calle", arremetió con dureza.

| Telecinco

Y, a pesar de que se ha quedado sin su principal fuente de ingresos, es algo que no le preocupa, ya que su canal de YouTube está creciendo a un ritmo considerable.

"No siento ni frío ni calor, es mejor no darle más vueltas. Llevaba cinco años en el programa, dejo allí a muy buenos amigos. Muchos me han llamado para darme ánimos, pero contra decisiones que vienen de arriba no se puede hacer nada".

Pero, sin duda, lo que más le ha molestado a Diego Arrabal es que nadie le hubiera comunicado su descontento con su canal antes de tomar la decisión. "En realidad no había recibido ningún toque, no me esperaba algo así. Fue de improviso. Me quedé de piedra".

"Siempre he sido un defensor acérrimo de la libertad de expresión. Hago mi trabajo siendo crítico con quien se lo merece y, en mi canal, no he realizado algo diferente a lo que expongo en un plató", dijo. "No me dieron ninguna opción. Me comunicaron el despido y nada más", aseguró finalmente.