Diego Arrabal deja a su mujer Virginia en shock al revelar la verdad

Diego Arrabal ha dejado claro que no se va a quedar callado tras su despido fulminante de Mediaset. Después de cargar con dureza contra el grupo de comunicación de Fuencarral, el malagueño vuelve por sus fueros y atiza de nuevo a los que fueran sus jefes durante años.

Y es que Arrabal acusó a la productora de Viva la vida de ser la culpable de su marcha y arremetió contra dos de los pesos pesados de la cúpula. El caso es que, tras 15 días de aparente calma, el que fuera colaborador de Telecinco ha vuelto a estallar.

▶️ Diego Arrabal despedido de Telecinco: Los motivos

Aunque quiere mirar al futuro y "no darle más vueltas", el extertuliano de Viva la vida ha recalcado lo siguiente. Y es que el motivo de su inesperada salida no tiene que ver con una marcha voluntaria.

Diego Arrabal se harta y cuenta la verdad de su despido

"La versión oficial es que les molestan mis comentarios en mi canal de YouTube. Tendré que creerla", ha asegurado en la revista Pronto. "Les felicito por haber jodido a mi familia, a un padre, por el único hecho de ser crítico. Me han echado claramente a la calle", ha sostenido en dicha publicación.

A su vez, Diego Arrabal ha querido puntualizar que de su paso por Telecinco no quiere quedarse solo con los momentos amargos. También deja atrás momentos bonitos a recordar y se lleva buenos amigos.

"Pero no siento ni frío ni calor, es mejor no darle más vueltas. Llevaba cinco años en el programa, dejo allí a muy buenos amigos, muchos me han llamado para darme ánimos. Pero contra decisiones que vienen de arriba no se puede hacer nada", ha incidido en el asunto.

Además de explicarse en la citada revista, Diego Arrabal hacía lo propio más tranquilamente desde la intimidad de su cuenta de Instagram.

"Esta vez no quieren que esté"

"Hace casi un año, escribí unas palabras para comunicaros que abandonaba Viva la vida, que me había dado la oportunidad de estar trabajando más de cuatro años. Hoy después de cinco años, quiero comunicaros que llegó el momento", ha empezado diciendo en su perfil virtual.

A su vez, este ha querido evitar los rumores sobre el despido, afirmando que "no es una despedida voluntaria. No puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté, y respeto las decisiones de los directivos de la cadena aunque no las comparta", ha proseguido el paparazzi.

Con todo, Diego Arrabal ha querido mandar un sincero mensaje a los compañeros de los programas en los que ha trabajado durante todos estos años.

"Desde aquí, quiero pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores, invitados del programa que alguna vez por mis preguntas, mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal, lo repito, os pido perdón".

"Dicho esto, gracias a la productora Cuarzo, a la cadena Mediaset y a todos los que me habéis aguantado un fin de semana tras otro, desearos lo mejor del mundo", ha finalizado en Instagram.

Diego Arrabal señala directamente a los dos causantes de su despido

Asimismo, a través de su canal de Youtube ha puesto el foco en las dos personas que podrían haber forzado su marcha. Hablamos de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, directores de La Fábrica de la Tele.

"Después de tanto tiempo, por fin lo habéis conseguido. Enhorabuena por dejar a mi familia en la mierda y por dejar sin trabajo a un hombre de familia. Lo único que he hecho es ser crítico, porque yo también tengo opinión, pero hoy me tendréis que echar de España", ha sentenciado el famoso colaborador.