Rocío Carrasco ha decepcionado y mucho a una de sus grandes amigas y mayores valedoras en televisión, como es Carmen Borrego.

Rocío Carrasco siempre ha estado muy unida a la matriarca de las Campos y a sus dos hijas, pero esta vez les ha dejado de lado. La boda de José María, uno de los hijos de Carmen Borrego, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Y no solo por las imágenes que se han filtrado de la misma, habiendo una exclusiva de por medio.

En la primera boda de un nieto de María Teresa Campos ha habido cierta polémica con respecto a las ausencias en un enlace que tuvo lugar en una finca de Madrid.

Rocío Carrasco decepciona a Carmen Borrego al no asistir a la boda

A muchos les llamó la atención que dos de las invitadas que supuestamente tenían que haber acudido al enlace, declinaron su invitación días antes del evento. Estamos hablando del matrimonio formado por Rocío Carrasco y Fidel Albiac, y de Belén Ro.

Tanto una como la otra siempre han sido como dos hijas para la matriarca de las Campos. El caso es que esta ha visto como en un día tan especial para ella, sus dos amigas del alma se han quedado en casa.

María Teresa, que apenas aguantó en la boda de su nieto un par de horas, la ceremonia civil y el aperitivo posterior al mismo, está muy afectada. Dos notables ausencias que nunca llegó a imaginar que se pudieran producir.

Respecto a la baja de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, el pasado jueves en Sálvame fue la propia Carmen Borrego quien desveló que no acudirían a la boda. Lo extraño de todo es que Borrego no dio ninguna razón sobre esta extraña ausencia del matrimonio, con el que las Campos mantienen una férrea amistad desde hace más de 20 años.

El motivo real por el que Rocío Carrasco y Fidel no acudieron al enlace

Borrego afirmó no saber por qué Rociíto no iba el enlace, confesando que tampoco le había preguntado y que cada uno es libre de hacer lo que quiera.

Unas horas antes de la boda del nieto de María Teresa Campos, Terelu sí iba más allá al ser preguntada por esta ausencia.

La colaboradora de Viva la vida dejaba a todos atónitos con unas declaraciones en las que aseguraba que "no veía normal" que Rocío Carrasco y Fidel faltasen a esta cita. Un evento que era realmente importante para Carmen Borrego, en particular, y para el clan Campos en general.

Ciertos rumores han salido a la luz en las últimas horas. Hay quienes opinan que la ausencia de Rocío y su marido es debida a que la pareja no quería participar en la exclusiva del enlace.

La otra sonada ausencia que escuece a las Campos

Por su parte, la televisiva tampoco hizo acto de presencia en la boda. Horas más tarde, en Sábado Deluxe, esta explicó los diversos motivos para no acudir al enlace.

"Yo hablé con Carmen antes de la operación del pecho para explicarle por qué no iba a la boda de su hijo. Llevo varios meses muy jorobada recuperándome de varias operaciones y sin nada absolutamente nada. Solo he bajado a comer al lado de mi casa y no he salido, y la verdad es que estoy como loca por ir a la playa", argumentaba.

Así, la colaboradora ha desvelado que tras medio año casi sin salir y sintiéndose fatal no tenía demasiado ánimo de ir a la boda. "No puedo ponerme tacones, con lo cual tampoco puedo ponerme un vestido ni puedo hacer nada. Estoy hecha un cuadro", lamentaba en directo.