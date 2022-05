Miguel Marcos oculta a su mujer Belén Esteban el mensaje que tiene de otra

Miguel Marcos está viviendo una primavera impensable hace tan solo unas semanas. Su mujer, la televisiva Belén Esteban, se rompía la tibia y el peroné en directo, durante una absurda prueba física en Sálvame. Una caída, aparentemente sin importancia, de las que se suele llamar 'tonta', que sumía a la de Paracuellos y a su marido en un infierno del que tardarán meses en salir.

Miguel Marcos ha estado al lado de su mujer, noche y día, durante estas primeras semanas. Mucho dolor, una operación que tuvo que posponerse y que ha tenido alguna que otra complicación y una recuperación que durará meses. Miguel, con una Belén muy tocada y con el ánimo por los suelos, es el único consuelo que le queda a su mujer, que no coge llamadas ni quiere hablar con nadie.

Ella le ha dedicado a su marido un aplaudido mensaje en sus redes sociales. "Todo lo que tú me das es mucho más de lo que pido; todo lo que me das es lo que ahora necesito". Es el particular modo de Belén de agradecer a su marido la infinita paciencia que tiene con ella y el hecho de cuidarla y estar pendiente de todo.

Miguel Marcos confirma cómo se encuentra Belén Esteban

Miguel confirmó hace unos días que la recuperación avanza muy lenta y que Belén sigue muy baja de ánimo y preocupada. El que estaba llamado a ser uno de los veranos más importantes de su vida, transcurrirá entre reposo absoluto, revisiones periódicas y dolorosa rehabilitación.

Miguel Marcos recibe un mensaje inesperado

Las muestras de apoyo para Belén Esteban llegan de todas partes. No obstante, ella está "floja y bajita de ánimo" y no responde a casi nadie.

Algunos mensajes de hecho, ni le llegan. Ya cuando esté mejor, irá respondiendo a todo el mundo.

Miguel ha alucinado bastante con una de las últimas muestras de apoyo público que ha recibido Belén. Le ha llegado de Paz Padilla, la expresentadora de Sálvame y una de las que se peleó con fiereza con Belén.

De hecho, en su momento, se atribuyó al rifirrafe que tuvieron por las vacunas del COVID-19 como una de las causas del despido de Paz. La gaditana abandonó el plató en pleno directo y ya no volvió a trabajar más en la cadena.

Ahora Paz acaba de hablar de Belén, en términos muy distintos. "Pobre, que se recupere", le ha dicho.

Fiel a su estilo de no callarse nada, Paz ha reflexionado en voz alta. "Me imagino que tiene que ser muy doloroso y que no se desanime y piense que las cosas suceden a veces para que maduremos".

¿Será que Paz considera que Belén es una persona inmadura? La humorista lo aclara "Yo de todo lo que me sucede en la vida saco siempre algo bueno. Hay que madurar y tener paciencia, leer y se pueden hacer muchas cosas que no estar solo tirada en la cama".

Conociendo a Belén y añadiendo la situación en la que se encuentra, el mensaje de Paz le sentaría como un tiro. Seguramente por eso, Miguel Marcos habrá preferido ocultárselo para cuando esté en casa, más tranquila y habiendo aceptado la realidad del drama.

Miguel Marcos, consciente de "las cosas de Sálvame"

Miguel Marcos entiende el trabajo de su mujer, aunque preferiría que se dedicara a otra cosa. No le gusta la popularidad y estos días en los que la prensa le sigue para tener noticias frescas de la televisiva, se le ve incómodo y serio. Contesta a lo que le preguntan educadamente, pero haciendo un tremendo esfuerzo.

Seguramente comparte la opinión de Paz Padilla sobre la última polémica de Sálvame: la boda del hijo de Carmen Borrego. Miguel Marcos y Belén estaban invitados, lógicamente no han asistido.

Respecto al boicot y problemas que ha habido alrededor de esta boda, Paz ha sido tajante: "no me creo nada. Son cosas de Sálvame". Miguel sabe como se las gastan en el programa, por lo que seguro que coincide, aunque a Belén le pese, con la humorista gaditana.