Rocío Carrasco descubre los problemas del bebé que le hará abuela

Rocío Carrasco está inmersa en un proyecto profesional que le está llevando mucho tiempo: una serie de conciertos que honran la memoria de su madre. No tiene ningún interés en involucrarse en los conflictos que están originando Antonio David Flores y Marta Riesco. Pero ha recibido nuevas noticias de un tema que sí le interesa: el futuro hijo de su hija Rocío Flores.

Rocío Carrasco será abuela cuando su hija Rocío decida quedarse embarazada, aunque este acontecimiento tardará en llegar. La colaboradora se ha sometido a una operación estética para perder peso y la recuperación es demasiado lenta. Recientemente ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo está llevando el proceso y ha sido completamente sincera.

| Telecinco

Rocío sabe que su pequeña podría tener problemas para ser madre, es algo que todavía tiene que dictaminar el equipo médico. La tertuliana de El programa de AR ha reconocido que no se ha atrevido a preguntar sobre el tema porque tiene miedo de la respuesta. “Para serte sincera no he querido preguntarle a mi doctora porque me da miedo”, ha comentado exactamente.

Carrasco lleva mucho tiempo sin saber nada de sus hijos, pero no ha perdido la esperanza y piensa que en algún momento les recuperará. Ha impuesto una condición indispensable: no quiere que ninguno tenga relación con Antonio David, su supuesto verdugo. Actualmente esto es impensable, así que la reina del feminismo tendrá que hacerse a la idea de que ha perdido a sus pequeños.

Rocío Flores tiene la clave de la reconciliación: si tiene un niño llamará la atención de su madre y esta olvidará el pasado. Este niño podría tener problemas por la lipoescultura a la que se ha sometido la influencer, pero todavía tiene que hablar el médico. De momento solo sabemos que la operación ha sido complicada y que los efectos secundarios están siendo duros.

Rocío Carrasco, impactada: “No puedes hacer nada”

Rocío no tiene contacto con su hija, pero está al tanto de todo lo que está sucediendo y sabe que ha atravesado un momento delicado. Se ha sometido a una operación para mejorar su aspecto físico y ha tenido que pagar un precio elevado por este cambio. Rocío Flores ha confesado en sus redes sociales los problemas que está teniendo.

| Instagram

“Los diez primeros días son cruciales, no puedes hacer nada prácticamente sola. Yo me los tiré de la cama al sofá y viceversa con el intervalo de intentar andar un poco por la cocina. Había veces que no podía por el dolor que tenía, pero eso depende de cada persona”, ha explicado la influencer.

▶️ Rocío Carrasco manda un mensaje envenenado a su familia

Olga Moreno, enemiga de Rociíto, se ha sometido a la misma operación y ha sufrido tanto que está arrepentida. En el programa Viva la Vida han asegurado que los efectos secundarios que ha padecido ella han sido demasiado fuertes. De hecho le tuvo que pedir ayuda a Antonio David para hacerse cargo de la pequeña Lola, la hija que tienen en común.

Rocío Carrasco rematará al padre de sus hijos

Rocío ha acusado públicamente a Antonio David Flores de haber tenido un comportamiento presuntamente delictivo. Quiere que le denuncie para que el juez reabra el caso que tienen pendiente desde hace tantos años, el de supuestos malos tratos. Carrasco le demandó y la justicia ha paralizado el proceso, por eso es tan importante que haya nueva actividad.

Rociíto podría reconciliarse con su hija si esta se quedara embarazada, pero todo hace pensar que esta criatura tardará en llegar. Ella quiere ser madre joven, aunque acaba de someterse a una operación delicada y tiene miedo de tener problemas. Habrá que esperar un tiempo para ver qué le dice el médico, pero de momento solo quiere descansar y recuperarse.