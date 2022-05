Matías Prats, tocado tras el golpe que no esperaba ver de su exmujer

Matías Prats no entiende cómo su exmujer le ha podido hacer esto. A pesar de la buena relación que mantiene con Maite Chacón, este gran presentador de informativos no se esperaba para nada lo que acaba de leer en la última entrevista de su vástago para la revista Semana.

En ella, esta joven promesa de la comunicación ha hablado, entre otras cosas, de lo complicados que fueron sus inicios en el mundo del periodismo. Y es que, este conocido rostro de Telecinco pertenece a una de las grandes familias del sector.

"Yo entiendo que haya gente que en una situación mala profesional pueda decir: 'este tío está ahí por ser el hijo de Matías Prats'. Es verdad que mi apellido me ha ayudado, sobre todo me ha pegado un empujón en el inicio de mi carrera, pero luego hay que dar la cara, trabajar y prepararse".

"Quién cree que estoy enchufado en Telecinco, la competencia de mi padre, es que no se ha parado a pensar que mi padre en la vida levantaría un teléfono para llevarme a la competencia", ha dicho a continuación.

Ahora, y aprovechando la promoción de su primera novela, el hijo de Matías Prats ha hecho una importante revelación sobre sus planes de futuro.

El hijo de Matías Prats regresa al nido

Matías Prats se ha enterado gracias a esta cabecera que su vástago por fin ha dado el paso definitivo de comprarse una casa. Después de años viviendo de alquiler, el presentador de Mediaset España ha decidido lanzarse a la aventura.

"Me hace mucha ilusión. Es una casa ideal para formar una familia el día de mañana", ha asegurado el joven.

Pero, lo que más le ha sorprendido al mítico presentador de Antena 3 es que su exmujer haya decidido cederle la vivienda familiar hasta que terminen las reformas de su nuevo hogar.

"Es una casa preciosa, acogedora y que se ha convertido también en punto de reunión para la familia", ha asegurado el comunicador. Aunque, lo que más le gusta de vivir con su madre es "su mano para la cocina".

Matías Prats Jr. está muy unido a su madre

Para Matías Prats junior, su madre es uno de los pilares fundamentales de su vida, aunque ha confesado que con quien más afinidad tiene es con su padre. "Mi madre tiene más preferencia por Marta, y yo tenía un vínculo más fuerte con mi padre", ha asegurado el periodista.

A pesar de todo, el presentador asegura en esta entrevista para Semana que hay algo que con los años ha conseguido unirles aún más. "En los últimos años, sí que nos hemos hecho más indestructibles ella y yo. Ella también ha pasado por momentos delicados de salud".

Tal es la afinidad que tienen en la actualidad que, para Matías Prats Jr., no es solo su madre, es también "mi heroína y mi referente. Por la capacidad que tiene para superar las adversidades, no venirse abajo, por demostrarme que se puede, que se tiene que ser fuerte y no perder nunca el sentido del humor y las ganas de vivir".

Su pasión por el mundo de la cultura es algo que le ha unido desde siempre, por eso no se lo pensó dos veces a la hora de dedicarle su primer libro, El futuro que olvidaste.

"Se llevó una sorpresa y sinceramente, nos emocionamos los dos porque es una dedicatoria hecha desde el fondo del corazón, con agradecimiento y admiración. Es normal que todo el mundo me pregunte por mi padre porque es una estrella de la comunicación, pero mi madre no tiene absolutamente nada que envidiar a mi padre porque es una estrella de la vida".