Miguel Marcos recibe la llamada que cambiará su vida con Belén Esteban

Miguel Marcos recibió una llamada inesperada este lunes 25 de abril. El marido de Belén Esteban se alarmó cuando vio que la princesa del pueblo le telefoneaba para contarle que se había lesionado gravemente.

Una llamada que provocó la reacción inmediata del conductor de ambulancias, que lo dejó todo para acudir al hospital donde estaban tratando a la colaboradora de Sálvame.

Y es que el espacio de Telecinco comenzó ayer de la peor forma para la de Paracuellos. Belén Esteban sufrió un grave percance cuando nadie lo esperaba.

| Mediaset

La veterana colaboradora de Sálvame se lesionaba al caer desde la barra que colgaba del plató y a la que estaba agarrada. Tanto Esteban como Lydia Lozano estaban pasando una de las pruebas que les había puesto el programa para emular lo que tienen que padecer los supervivientes para ganar comida en su aventura hondureña.

▶️ TORTAZO EN PLENO DIRECTO: Belén Esteban se la pega en Sálvame y acaba en el hospital

Miguel Marcos recibe una llamada que le deja sin palabras

Así las cosas, los colaboradores aceptaron la propuesta del programa y empezaron a subirse uno tras otro a una barra de hierro que resultaría fatal para la tertuliana madrileña.

Y es que Belén Esteban tan solo aguantó un par de segundos agarrada a la citada barra. El caso es que, tras resbalarse, se cayó con tan mala suerte que se acabó rompiendo la pierna.

| España Diario

Tras unos segundos de shock absoluto en el plató de Sálvame, Belén Esteban empezó a dar muestras del dolor que sentía tras la brutal caída. Tanto Jorge Javier Vázquez como el resto de colaboradores no daban crédito al doloroso percance de la colaboradora.

A partir de ahí, los nervios fueron 'in crescendo' y Belén no paraba de repetir que se había roto algo, incidiendo en su tobillo. Eso sí, la lesión acabó siendo más grave de lo que parecía en un principio.

Las imágenes inéditas de la dolorosa caída que hunden a Miguel Marcos

Horas después de lo sucedido en plató, Sálvame mostró las imágenes inéditas de una caída que se hizo viral en pocos minutos. La colaboradora, angustiada y rodeada por todos sus compañeros de programa, hacía un ruego en plena crisis de ansiedad.

| Europa Press

"¡Llama a Miguel!", exclamaba entre lágrimas. Además, dos doctoras de Mediaset le vendaban el pie derecho y le contaban que le iban a pinchar en el tobillo para aliviar algo el dolor.

"No, no. Yo aguanto el dolor, cuando llegue al hospital", se negó, en primer lugar, a ser atendida por los nervios de la caída. "Cuanto antes lo pongamos, más te va a bajar la inflamación", le contestaba una de las médicas.

"Pero fíjate qué caída tan tonta, ¡porque no se te viera la falda!", le decía Jorge Javier Vázquez. Eso sí, Esteban no escuchaba a nadie en ese momento debido al estrés causado por el dolor.

Entre lloros, Belén Esteban no dejaba de mirar su pierna. "No te preocupes porque a lo mejor es un esguince fuerte, ¿sabes?", le animaba Rafa Mora viendo el nerviosismo de la madrileña.

| Mediaset

Rafa Mora la cogía en brazos para sentarla en una silla de ruedas con el fin de poner rumbo a un centro médico. "¿Me he podido romper el hueso? No me tendrán que operar, ¿no? Me duele mucho, eh", exclamaba con mucha angustia.

Los médicos y algunos compañeros del programa salían del plató junto a Esteban, que era apoyada por el público presente en el estudio de Telecinco. Finalmente, el espacio de La Fábrica de la Tele confirmaba el diagnóstico de la colaboradora. Belén sufre una fractura de tibia y peroné por la que causará baja entre 6 y 8 semanas y durante todo ese tiempo deberá tener la pierna inmovilizada.