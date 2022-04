Belén Esteban no olvidará nunca la tarde del 25 de abril de 2022. Hablamos del día en el que, en una inoportuna caída, la princesa del pueblo 'vio las estrellas' y tuvo que acabar en el hospital.

Todos los espectadores de Sálvame aún continúan impactados después de ver a la colaboradora madrileña gritar de dolor y llorar desconsolada tras caerse de una altura cercana a los dos metros.

| Mediaset

La prueba que había preparado la dirección de Sálvame para hacerle un guiño al programa estrella de la cadena, Supervivientes, parecía inofensiva en un primer término. El caso es que lo que comenzó como una prueba más para los colaboradores de Sálvame, acabó en una terrible lesión para Belén Esteban.

Belén Esteban se rompe la tibia y el peroné en pleno directo

Y es que desde un primer momento, Belén Esteban no quería subirse a esa barra maldita por si se le veía la ropa interior. Por desgracia, esta caída la tendrá postrada durante unos meses tras romperse la tibia y el peroné de su pierna derecha.

| Mediaset

La mujer de Miguel Marcos apenas aguantó unos segundos cogida a la barra junto a su compañía Lydia Lozano, que fueron las dos primeras tertulianas que probaron suerte.

Fueron momentos de mucha preocupación por la salud de Belén durante los minutos que tardaron en llegar los médicos de Mediaset para atender a la de Paracuellos. Alarmada por el dolor, Belén no daba crédito a lo que acababa de suceder y apenas podía moverse del lugar donde se produjo la dolorosa caída.

La dolorosa foto de Belén Esteban que se ha hecho viral

Una caída que le va a cambiar la vida a la princesa del pueblo en los próximos tiempos. En las últimas horas, se ha hecho viral en las redes sociales una fotografía en la que se ve a Belén tirada en el suelo. Tuvo lugar nada más producirse la tremenda caída que ha impactado a todos.

Y es que en esta imagen, vemos a la de San Blas con las piernas abiertas. Y puede apreciarse como su pie está muy girado hacia la derecha tras romperse la tibia y el peroné. Además, en dicha imagen vemos la ropa interior de Belén, algo que ha molestado y mucho a la tertuliana de Telecinco.

| Mediaset

En principio, el parte médico que ofreció Sálvame a última hora de la tarde de ayer, indicaba que Belén Esteban no tendrá que pasar por quirófano. Pero sí se verá obligada a estar con el pie inmovilizado de seis a ocho semanas.

▶️ TORTAZO EN PLENO DIRECTO: Belén Esteban se la pega en Sálvame y acaba en el hospital

Una complicada rotura que privará a Belén Esteban, según confirmó ayer en boca del reportero Omar Suárez, de asistir a diferentes compromisos profesionales que tenía acordados durante los próximos meses.

"Me lo he roto", gritaba Belén entre lágrimas

"Lo he notado, me lo he roto", fueron las primeras palabras que pronunció Belén Esteban nada más irse al suelo del plató de Sálvame.

| GTRES

Jorge Javier Vázquez intentó calmarla, aunque era una tarea complicada de llevar a cabo, y es que Belén estaba muy angustiada por su madre, que estaba viendo el programa.

"Van a inmovilizar el tobillo, tranquila Belén. Van a inmovilizarlo y nos vamos a publicidad", le decían sus compañeros viendo que estaba a punto de sufrir un ataque de ansiedad en directo.

Finalmente, Belén salió del plató en silla de ruedas y fue llevada hasta un hospital cercano. Allí le realizaron una serie de placas para determinar el alcance de su lesión.