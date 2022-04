Tamara Gorro pierde 12 kilos y sus médicos le operan de urgencia

Tamara Gorro disfruta de una estrecha relación con sus seguidores, de hecho se refiere a ellos como “familia virtual”.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Recientemente les ha confesado que tiene que darles una mala noticia, pero no quiere que se preocupen antes de tiempo. Los médicos han decidido ingresarla para operarla de urgencia, aunque ha dejado claro que la situación está controlada.

Tamara Gorro reconoce que padece una enfermedad mental muy seria que le ha robado la sonrisa, aunque promete salir adelante. El problema es que cada vez se encuentra con más obstáculos en el camino y el último bache la ha dejado sin aliento. Se ha sometido a un chequeo médico y los expertos han descubierto que hay una anomalía que debe ser subsanada.

| GTRES

Tamara ha explicado que antes de enfermar de depresión pesaba 64 kilos y ahora está en 52, algo que ha alarmado a sus seres queridos. Esta pérdida de peso no está relacionada exclusivamente con su salud mental, por eso los médicos han pasado a la acción. Tiene un problema en la vesícula porque, tal y como ha declarado, “está muy pequeñita y engrosada”.

Tamara ha pedido disculpas por haber mantenido el secreto hasta el final, pero no quería hacer saltar las alarmas antes de tiempo. Comparte todo con su familia virtual, a pesar de que a veces se sienta obligada a dar malas noticias. Sabe que su ejército de seguidores le enviarán la fuerza que necesita, por eso no ha tenido ningún pudor en explicar su último drama.

“No os enfadéis conmigo porque hoy me pasa esto y mañana lo otro, pero a todos nos pasa algo. No he querido contar nada hasta ahora, sinceramente me da hasta vergüenza. También que me he enterado hace poco de esta noticia y es que hoy tengo que bajar al quirófano”, declara en su Instagram.

Tamara Gorro cuenta la verdad: “Problemas digestivos”

Tamara ha compartido un vídeo en sus redes sociales desde la cama del hospital porque no quiere que la prensa especule sin sentido. Está en plena promoción de su último libro, Cuando el corazón llora, pero tendrá que desaparecer durante una temporada. Ha dejado claro que no tardará mucho tiempo en volver a la batalla porque ahora más que nunca quiere dejar atrás la depresión.

| Gtres

Gorro, haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, se ha dirigido a su familia virtual para explicar su nuevo problema de salud. “Me he enterado hace muy poco de esta noticia, que es que hoy tengo que bajar a quirófano. Sabéis que llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo, pero desde que estoy enferma, mi bajada de peso no es solo por mi problema”.

La influencer ha explicado que su equipo médico se ha alarmado al verla, pues ha perdido 12 kilos en muy poco tiempo. Han pensado que lo mejor es ingresarla de urgencia para que el asunto no se complique más de la cuenta. El lado bueno es que han detectado a tiempo donde está el fallo, así que no tardarán demasiado en subsanarlo.

Tamara Gorro promete recuperarse pronto

Tamara siempre se ha caracterizado por su sinceridad, por eso no quiere ocultar el verdadero motivo de su operación. Ha explicado que la depresión que padece ha afectado, pero no es la única causa de la nueva enfermedad. Asegura que en poco tiempo estará recuperada y que irá dando información puntualmente para tranquilizar a sus fans.

“Desde que estoy malita he perdido muchísimo peso y cada vez he perdido más. Estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52 kilos. Como, pero hay algo que me provoca echarlo y después del cumple de los niños ya no podía levantarme”, explica con total naturalidad.