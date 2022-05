Miguel Marcos no puede dar otro hijo a Belén Esteban

Belén Esteban siempre había deseado ser madre por segunda vez, pero con el paso de los años este sueño se ha ido difuminando poco a poco. A pesar de que está profundamente enamorada de Miguel, hay algo que no les permite aumentar la familia.

Hace unos meses, 'la princesa del pueblo' tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo por asuntos personales. Y claro, esta inesperada salida provocó que varios medios de comunicación aseguraran que la madre de Andrea Janeiro podría estar embarazada.

Después de salir a la luz que Jesulín de Ubrique y su mujer iban a ser papás por cuarta y tercera vez respectivamente, muchos insinuaron que la de Paracuellos también se había lanzado a la piscina, pero nada más lejos de la realidad.

Durante una de las emisiones de Sálvame, Belén Esteban se quiso pronunciar públicamente para aclarar todos los rumores que se habían generado en esos días. La tertuliana habló, entre otras cosas, de las razones que le impedían ser madre una vez más.

Belén Esteban habla de su posible embarazo con Miguel Marcos

Belén Esteban siempre había gritado a los cuatro vientos las ganas que tiene de darle un hermano o una hermana a Andrea Janeiro. Y es que, lo que más le hubiese gustado es que su marido experimentara lo que supone ser papá, aunque finalmente no ha podido ser.

Durante una de sus intervenciones en Sálvame, 'la princesa del pueblo' se pronunció sobre el embarazo de María José Campanario y sobre los rumores que estaban rodeando a su familia.

"Sinceramente, si me hubiera querido quedar embarazada, ya me habría quedado", aseguró la colaboradora de Mediaset, después de aclarar que su ausencia se produjo porque se contagió de covid.

"Cuando pasó lo de María José, todo el mundo me preguntaba. Yo llevo 8 años de relación con Miguel. Casados vamos a hacer 3 en junio, y me encantaría quedarme embarazada, sobre todo por Miguel", le aseguró a Carlota Correderas.

Y, aunque Belén Esteban sigue teniendo muchas ganas de aumentar su familia, es consciente de que sus problemas de salud son un gran inconveniente. "Tengo 48 años. Soy diabética y sería un embarazo de alto riesgo".

A pesar de todo, la mujer de Miguel no descarta la posibilidad de que un nuevo bebé llegue a sus vidas, aunque asegura que no es una que le preocupe en exceso.

"Lo hemos intentado de manera natural, pero no lo hemos conseguido. Estoy perezosilla. No es una cosa que me quite el sueño, aunque lo sigo intentando, ¿eh? Pero la Covid nos ha frenado".

Belén Esteban sorprende a los seguidores del Deluxe con una picante confesión

Belén Esteban siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy natural que no tiene problemas en compartir públicamente algunos de los momentos más personales de su vida.

Durante el polideluxe de Carmen Borrego del pasado 4 de marzo, la colaboradora de Sálvame quiso contar una picante afición que comparte con su actual marido. 'La princesa del pueblo' aseguró que, en algunas ocasiones, su marido y ella habían decidido 'jugar' por debajo de la mesa.

"A mí me encanta estar con mi marido en una cena y tontear y tocar", aseguró Belén Esteban, provocando las risas de todos sus compañeros de plató. La tertuliana no tuvo reparos en contar que a le encanta tocarle "el paquete" a Miguel. "Y él a mí el chumino", dijo con una sonrisa pícara.