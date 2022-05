Belén Esteban confirma sus peores presagios sobre su estado de salud

Belén Esteban sufrió una aparatosa caída en el plató de Sálvame que le ha obligado a ausentarse durante unas semanas. Tras 21 días sin saber nada de ella, la tertuliana ha publicado una instantánea donde habla de todo lo ocurrido durante este tiempo. Además, la de San Blas ha entrado por teléfono en su programa y se ha derrumbado.

Tras estar desaparecida durante un tiempo, Belén Esteban ha tranquilizado a sus acérrimos con una publicación en Instagram. Allí, la ganadora de GH VIP ha agradecido el cariño y el respeto recibido. “Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño, no sabéis cómo os lo agradezco”, ha comenzado la madrileña.

Con el objetivo de detallar cómo han sido sus tres semanas, Belén Esteban ha ahondado en el tema. “El día 25 de abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento”, ha proseguido la colaboradora. Asimismo, ha explicado la razón por la que fue operada más tarde: “Por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna”.

La princesa del pueblo, como la denominan muchos de sus seguidores, ha explicado en qué consistió la intervención. “Tuvo una duración de 2 horas y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos”, explica Belén Esteban. Y ha asegurado que todo el proceso va bien: “Hoy he vuelto a ir al médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien”.

De este modo, Belén Esteban ha querido mandar un mensaje a la prensa. “Pido que me respeten cuando tengo que salir de casa para acudir al médico”, escribe la tertuliana. Y es que “es innecesario que se me fotografíe o se pretenda que en mi estado de salud, conteste a las preguntas”.

Eso sí, la madrileña ha querido agradecer a la prensa su respeto y ha añadido que “espero que no se molesten”. Y, unas horas más tarde de la publicación, Belén Esteban ha entrado en directo en Sálvame para hablar con sus compañeros. Momento en el que ha confesado cómo se siente tras no poder acudir a trabajar.

Belén Esteban, reaparece en Sálvame para hablar de su evolución

Con ánimo bajo, la colaboradora de Sálvame ha expresado a sus compañeros que “se me ha parado la vida tres meses”. Y es que, como ella misma ha dicho “soy una tía muy activa y es muy duro”. Belén Esteban ha relatado que “lo que no tengo es paciencia y con esto se necesita mucha”.

Además, la de San Blas ha enumerado cuántas semanas tendrá que estar con el pie en reposo y, por tanto, no podrá acudir al programa. “Hoy he ido al médico y no puedo apoyar el pie entre 6 y 8 semanas. Necesito rehabilitación”, ha confesado Belén Esteban a sus compañeros de Sálvame.

Y cómo no podría ser de otra forma, Belén Esteban ha hablado de su presencia en Sálvame Fashion Week. La colaboradora ha confirmado que no podrá estar aunque le hubiese encantado. La de San Blas prefiere ser cauta, seguir las instrucciones de los médicos y recuperarse cuanto antes para volver en las mejores condiciones de salud.

Otro de los compromisos a los que no puede asistir es a defender a Anabel Pantoja en Supervivientes. La sobrina de Ia cantante le encargó a su amiga ser una de sus defensoras junto a Isa Pantoja. Hasta el momento, la de San Blas no ha podido ir debido a la aparatosa caída que le ha hecho retrasar todos sus planes.