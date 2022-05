Lourdes Montes se entera por otros que Fran Rivera ha roto la relación

Lourdes Montes y Fran Rivera se casaron en 2013, tienen dos hijos y cuentan con una relación consolidada. En esta, seguro que es fundamental la comunicación, que lleva a ella a conocer todo lo que piensa o decide su esposo. No obstante, ahora se ha enterado de forma más extensa y públicamente de que el torero ha decidido romper toda relación con su hermano Kiko.

Ella seguro que conocía el enfado de su marido con el DJ tras unas declaraciones en contra de Carmina Ordóñez, su madre. Pero a través de una exclusiva se ha encontrado con el Fran más sincero y contundente.

Lourdes Montes conoce el enfado de Fran Rivera con su hermano

La diseñadora Lourdes Montes es consciente de que la relación entre Fran y Kiko es muy complicada desde hace años. Exactamente desde que el padre de los dos, Paquirri, falleció y sus madres entraron en una 'guerra'. Todo porque Isabel no entregó a los hijos de Carmina los enseres que el torero les había dejado.

Esta situación provocó el distanciamiento entre aquellos, pero el paso del tiempo fue acercándolos. Y todo parecía indicar que estaban más unidos que nunca cuando el DJ arremetió públicamente contra la tonadillera. Pero, nada más lejos de la realidad.

Hace unos días la cantante tuvo que sentarse nuevamente en el banquillo y Fran Rivera al ser preguntado por el asunto fue muy claro. Expuso: “A las personas malas le pasan cosas malas. Y ella se merece todo lo malo que le pase”.

Este comentario no gustó nada a Kiko que, a pesar de no hablarse con la cantante, respondió públicamente a aquel. De ahí que afirmó: “Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre, pero no me gusta. Me dolió”.

“No hables de mi madre porque entonces yo también puedo hablar de la tuya. Pero me convertiría en lo que tú eres y no quiero”.

Fran Rivera se sincera sobre su principal problema familiar

Lourdes Montes, tras escuchar a su cuñado, ha sabido del enfado de su marido y de la decisión que ha tomado. Ha sido la de romper toda relación con su hermano. Una postura que ella ha podido descubrir más extensamente en la exclusiva que Fran ha dado a ¡Hola!

Y lo primero que él ha querido dejar de manifiesto es que el problema entre los dos tiene su razón en el comportamiento de Isabel. Ha dicho: “Esta historia tiene un principio, que es el 26 de septiembre de 1984, cuando muere mi padre. Al fallecer él, había un testamento”.

“Ahí hubo muchos abusos e irregularidades de muchos lados, que hoy no es el día de comentar. La única verdad de todo es que, por una cosa u otra, hay dos de los tres hijos a los que nunca les ha llegado lo que él quería. Y todo porque su viuda no quiso, ese es el principio y hoy es el final”.

En este punto, ha reconocido que siente que sus palabras hirieran a Kiko y que sabe de su sufrimiento. Y es que “si las cosas que él dice que le ha hecho su madre me las hiciera la mía, se me ponen los pelos de punta. No concibo que una persona pueda hacer esas cosas a su hijo, me da pena y lo siento por él”.

Sin embargo, el mayor de los Rivera se ha puesto muy serio y tajante cuando le han mencionado los comentarios del DJ sobre Carmina. Ha afirmado: “Ella no le ha hecho daño a él jamás, ni a él ni a nadie”.

“Mi madre tenía una enfermedad, porque la adicción a la cocaína y a los somníferos es una enfermedad, que mata a personas y destroza familias. Por esto, ¿él la va a señalar?”. A esto ha añadido: “La que más apoyó nuestro acercamiento fue ella”.

A esto ha añadido: “En mi boda con Eugenia la que más pendiente estuvo de él en todo momento fue ella”.

Fran Rivera rompe toda relación

Fran, finalmente, ha dejado claro que el ataque de Kiko a Carmina ha sido la gota que ha colmado su vaso. Con firmeza ha subrayado: “Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades. Y el mío ya ha llegado”.

“Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Han sido ya muchas veces y llega un momento en el que ya no es cuestión de perdonar sino de que hay cosas que no pueden ser. Yo me he equivocado muchas veces, pero hay equivocaciones y equivocaciones”.

Es más, se le ha preguntado por si ha tenido la tentación de llamar a su hermano. Y su respuesta ha sido que “no tenemos nada que hablar”, a pesar de que se le ha expuesto que a lo mejor por su padre debería haber otra oportunidad. Pero lo tiene claro: “Es que no es la primera vez”.

“Ha dicho muchas cosas de mí, no es la primera vez que me deja a la altura de los cascos de los caballos. Es cierto que mi padre me podría decir que si no lo podía intentar una vez más, como me dicen mi mujer y mis amigos. Y seguramente tengan razón, pero sí le podría mirar a los ojos y decirle que lo he intentado muchas veces”.