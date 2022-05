Marta, la mujer de Chelo García Cortés, desvela los peores presagios

No hay ninguna duda de que, una de las personas que más está sufriendo con la muerte de Jesús Mariñas es la periodista Chelo García-Cortés. Y es que, estos dos grandes de la comunicación no solo eran compañeros de profesión, sino que, además, les unía una larga y fuerte amistad.

Desde que se conocieron en el año 1974, se forjó entre ellos una bonita relación que ha perdurado hasta este fatídico 10 de mayo. Según ha contado Chelo, Mariñas fue uno de las primeras personas que le tendieron la mano cuando se mudó a Barcelona.

| GTRES

Por ese motivo, Marta está muy preocupada por su pareja. Y es que, desde que se enteró de la noticia, la comunicadora no ha conseguido levantar cabeza.

Ahora, la mujer de Chelo García-Cortés ha desvelado el vacío que siente su pareja tras perder a uno de sus grandes amigos. "Estoy rota, pero no puedo llorar".

Chelo García-Cortés, lamenta la muerte de Mariñas

Este martes, Chelo García-Cortés conectó en directo con Sálvame para hablar sobre su amistad con este grande de la prensa social de nuestro país. Y es que, la muerte de Jesús, tras no poder superar su cáncer de vejiga, ha dejado huérfano al mundo del corazón.

Durante esta conexión telemática, la periodista quiso compartir con todos sus compañeros cómo se encuentra después de enterarse de esta triste noticia.

Chelo García-Cortés no se esperaba la muerte de | Mediaset

"La última vez que vi a Jesús fue el sábado 23 de abril y esta mañana cuando me llamaron para comunicarme la noticia era algo que no quería y no esperaba", dijo Chelo García-Cortés visiblemente afectada.

Aunque, como ella misma confesó, ha entrado en un estado de shock que no le deja expresar su dolor. "Estoy rota, pero no puedo llorar porque os estoy viendo ahora, estoy viendo las imágenes de Jesús…", aseguró sin poder terminar de hablar.

Para la periodista, este hombre de 79 años era algo más que su amigo. "Ha sido un compañero y un hombre con la pluma muy afilada y con la lengua también, pero, amigo por encima de todo".

Antes de despedirse de Sálvame, Chelo García-Cortés aseguró que se siente totalmente "devastada" y que era una noticia que no se esperaba recibir. Pero, sin duda, lo que más conmovió a la audiencia del programa fue la triste reflexión que hizo a continuación.

Chelo García-Cortés está muy agradecida por todo lo que ha hecho | Redes Sociales

"Con la muerte de Mariñas es la primera vez que siento que me estoy quedando sola. Son muchos años de complicidad, de discusiones, de secretos compartidos...".

Chelo García-Cortés aprovechó su último minuto de conexión para agradecerle al marido de su amigo todo lo que ha hecho por él durante este tiempo. "Quiero darle un beso fuerte a Elio, porque ha sabido estar al lado de Jesús estos últimos años".

Chelo García-Cortés se despide de su amigo en las redes sociales

A pesar del complicado momento por el que está pasando, Chelo García-Cortés ha querido despedirse de su gran amigo como se merece. La periodista ha acudido a las redes sociales para dar el último adiós a Mariñas, y lo ha hecho de una forma muy especial.

A través de su perfil de Instagram, la colaboradora de Telecinco ha publicado unas imágenes junto al periodista, al que cariñosamente llama Suso.

"Suso, hace varios años de esta imagen, pero quería compartirla porque ellos también te querían y vivimos juntos momentos maravillosos en Barcelona", ha comenzado relatando la comunicadora.

"Suso, ¿te acuerdas de esos viajes inolvidables junto a Elio, tu marido y tu compañero de vida, y junto a Marta, mi compañera de vida? No sé dónde estás, pero seguro que tiene que haber mar, sol y arena. Querote moito. Bicos", finalizó Chelo García-Cortés.