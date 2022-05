Muere el periodista Jesús Mariñas

El mundo de la comunicación está de luto tras enterarse de la muerte de Jesús Mariñas debido a un cáncer en la vejiga. Este 10 de mayo se ha confirmado la defunción del periodista, que seguía ingresado en la habitación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Hace unas semanas, Jesús Mariñas tuvo que ingresar por urgencias al hospital tras encontrarse mal. El marido, Elio Valderrama, se preocupó y, por ello, llamó a la ambulancia para el traslado, pues el periodista no tenía ganas de comer y apenas podía hablar.

A pesar de que, en la revista Semana, se mencionó que había una ligera recuperación en su estado, no ha sido suficiente para luchar contra la cruel enfermedad. El periodista, a sus 79 años, se despide de sus familiares y de nosotros. Sin embargo, no le ha quedado un mal recuerdo porque sus últimos días los ha pasado con los que más quería.

Aún se desconoce cómo será el último adiós de Mariñas. Se espera que solo acudan los seres queridos más cercanos al difunto, ya que la familia quiere un acto íntimo por las circunstancias extraordinarias que se están viviendo.

| Europa Press

La increíble trayectoria profesional de Jesús Mariñas

Sin embargo, no se debe olvidar su maravillosa trayectoria profesional en televisión. Tras acabar la carrera de periodismo, empezó a escribir noticias para las revistas Semana y Pronto.

A partir de ahí, fue comentarista en varias cadenas de radio, como en Radio Miramar en el espacio de Mitad y mitad. También, participó como colaborador en El primero de la mañana en la COPE.

No fue hasta los años 90, cuando Jesús Mariñas se estrenó como asistente en el mundo de la televisión con el programa de La máquina de la verdad. Al poco tiempo, María Teresa Campos contrató al periodista en el programa de Pasa la vida, donde tendría su propia sección "El retablo".

No obstante, el espacio que le proporcionó la fama fue Tómbola de Canal Nou, donde se realizaban entrevistas a famosos españoles. Simultáneamente, también seguía trabajando en los programas presentados por la Campos en Antena 3.

Poco a poco, fue participando como colaborador en varios programas de esta misma cadena, como ¿Dónde estás corazón?, Tal cual lo contamos o Espejo público. Igualmente, estuvo en la cadena de Mediaset como asistente en Sálvamedurante un año.

Se pasó sus últimos años profesionales como colaborador esporádico en algunos programas, pero cada vez iba menos. También, estuvo escribiendo noticias del corazón en el diario La razón.

| España Diario

La notificación del cáncer de vejiga

Tras años trabajando en el mundo de la televisión, en octubre del 2021, Jesús Mariñas notificó su retirada en el trabajo tras enterarse de que padecía cáncer en la vejiga. El periodista lo hizo público en Diez Minutos asegurando que iba a lograr superarlo. El mismo año, publicó un libro repasando su vida profesional como cronista social: Jesús Mariñas, memorias desde el corazón.

Aunque no fue una buena noticia, Jesús Mariñas siempre ha estado convencido de que conseguiría ganar esta última batalla. "No he pasado miedo porque no me quita el sueño, pero me lo tomo en serio" confesaba en una entrevista de la revista Diez Minutos. Confiaba en los de su alrededor y en su persona.

A pesar de no tener un final agradable, siempre mantendremos un buen recuerdo de su paso por las diferentes cadenas de televisión. Desde aquí queremos dar todo el cariño y apoyo a las familias por la pérdida de esta gran persona.