Makoke explica que la relación se ha roto por otra mujer y su novio millonario tiembla

Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, trabaja como colaboradora en el programa Viva la Vida y tiene que dar explicaciones sobre un asunto importante.

Algunos periodistas no entienden de dónde saca tanto dinero para mantener un ritmo de vida tan elevado, pero eso no es lo más grave. El problema es que ha sido Terelu Campos, su antigua mejor amiga, quien ha puesto este debate encima de la mesa.

Makoke está decepcionada con Terelu porque siempre le ha tenido en alta estima y no sabe el motivo por el que la relación está rota.

▶️ María Teresa Campos pide ayuda y confiesa el drama que está viviendo: Sus desgarradoras palabras

Alejandra Rubio, hija de la presentadora de Sálvame Lemon Tea, ha dado un paso adelante para sacar a la luz toda la verdad. La joven piensa que ella es la responsable de todo porque tuvo un enfrentamiento con la ex de Matamoros bastante grave.

| La Noticia Digital

Makoke decidió separarse de Kiko Matamoros y desde entonces se ha convertido en una de sus grandes enemigas.

Alejandra Rubio tiene buena relación con el polemista de Sálvame, así que da la cara por él siempre que tiene ocasión. La modelo no comprende la actitud de la hija de Terelu y durante una publicidad le recriminó sus supuestas incoherencias.

Terelu Campos descubrió que su antigua amiga no había tratado bien a Alejandra y pensó que lo más acertado era alejarse de ella.

“Mi madre creo que se ha molestado con ella por una bronca tuvimos en plató. Yo defendí a Kiko y en una publicidad vino para gritando y me dijo cosas que me dolieron”, ha explicado la nieta de María Teresa.

Makoke explica el origen de su fortuna

Makoke está bastante afectada porque disfrutaba mucho de su relación con Terelu y ahora este vínculo está completamente destrozado.

Ha explicado que de un tiempo a esta parte apenas tienen contacto y sabe que su exmarido Kiko Matamoros ha tenido mucho que ver. Pero también es consciente de que su enfrentamiento con Alejandra Rubio ha marcado un antes y un después.

Alejandra era amiga de Anita Matamoros, hija de la colaboradora, así que no quiso responder a los ataques que recibió.

“Yo le dije que no iba a discutir, ella estaba muy enfadada y había mucha gente delante”, desliza la joven tertuliana. Los espectadores de Telecinco se han quedado sin aliento porque no esperaban que la situación fuera tan grave.

La madre de Anita Matamoros está molesta porque siente que Terelu Campos está difundiendo rumores que no son ciertos. Ha puesto en duda su ritmo de vida y le ha acusado de trabajar solamente tres días al mes, pero no es verdad.

La comentarista es propietaria de una empresa de sujetadores que tiene proyección internacional y el negocio funciona bastante bien.

Terelu Campos piensa que su amiga es traicionera

Terelu está convencida de que la exmujer de Kiko no es de fiar y ha insinuado que le ha traicionado en más de una ocasión. Ella se ha sentido molesta con estas palabras y promete que en ningún momento ha hecho nada de lo que tenga que avergonzarse.

Este escándalo ha asustado a su novio, un empresario millonario que es propietario de cuatro negocios.

| Telecinco

Alejandra Rubio prefiere mantenerse al margen de la nueva polémica Terelu, pero no puede evitar ser sincera.

Sabe que ella ha tenido mucho que ver en la ruptura, pero no se siente responsable de la misma. “Mi madre se fue fastidiada porque a ella no le gusta entrar en polémicas”, ha deslizado la nieta de María Teresa en Viva la Vida.

La madre de Anita Matamoros quiere que su novio no entre en ningún conflicto porque no está acostumbrado a las discusiones. Pero tampoco consiente que difundan rumores falsos sobre él, por eso ha explicado que es empresario y que no necesita nada de nadie.