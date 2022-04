Kiko Matamoros decide separarse y ella explica el origen del fracaso

Kiko Matamoros, el tertuliano más famoso de Mediaset, ha aceptado participar en una aventura que marcará su vida: Supervivientes 2022. Tendrá que separarse durante un máximo de tres meses de sus seres queridos, incluyendo a su hija Ana Matamoros. La joven trabaja como influencer y está triunfando, pero ha confesado que hace unos meses fracasó en uno de sus proyectos.

Kiko Matamoros se ha separado de su hija Ana, a pesar de que en el pasado disfrutaban de un vínculo bastante especial. El colaborador siente que la experta en moda no respeta a su novia Marta López Álamo y de ahí viene el origen del conflicto. Ella no quiere entrar en polémicas, por eso nunca ha dado su versión y tampoco comentará la nueva aventura televisiva de su padre.

| GTRES

Kiko presumía del talento de Ana Matamoros, más conocida como Anita, y aseguraba que la influencer ganaba mucho dinero. El problema es que no lo ha sabido invertir bien, pues creó un negocio que no ha terminado de funcionar. Ella misma ha desvelado el fallo en su última entrevista porque no quiere que el público empiece a especular ni a difundir ciertos rumores.

Kiko ha escuchado atentamente a su hija, pero no se pronunciará al respecto para no generar polémicas innecesarias. Está a punto de marcharse a Honduras para concursar en Supervivientes y no tiene necesidad de ganarse enemigos antes de tiempo. Mientras tanto, Anita ha explicado el motivo por el que tuvo que cerrar su empresa y sus seguidores han aplaudido que sea tan sincera.

Kiko Matamoros descubre el problema de Ana

Kiko lleva trabajando mucho tiempo en los medios de comunicación y gran parte de su trayectoria se ha desarrollado detrás de las cámaras. Sabe mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón, así que ha aconsejado a sus hijos siempre que ha tenido oportunidad. Ana Matamoros invirtió parte de sus ahorros en crear Anita's Boxs, una empresa que pretendía acercar posturas con sus fans.

| Europa Press

La hija del colaborador pretendía enviar cajas personalizadas a sus seguidores a cambio de un precio bastante razonable. Todo hacía pensar que este proyecto iba a ser un éxito, pues es una joven con bastante peso en las redes sociales. Lamentablemente no ha funcionado y ha desvelado el origen del fracaso: “Calculé mal los tiempos”.

Matamoros lleva unos meses sin tener relación con la influencer, pero está deseando reconciliarse con ella y solucionar las diferencias que les separan. Por eso ha sufrido cuando le ha escuchado confirmar que Anita's Boxs ha dejado de existir. La experta en redes ha concedido una pequeña entrevista para aclarar los rumores y sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

“Lo hacía todo yo sola y no podía porque eran demasiadas las horas que gastaba en un solo cliente. Si hubiera contratado a gente no habría parado, pero entonces ya no sería un servicio personalizado, que era la esencia de la marca”.

Kiko Matamoros sabe qué ha pasado en la relación

Kiko Matamoros, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha explicado en más de una ocasión lo que le ha sucedido con su hija Anita. La joven es fruto de la relación que Matamoros tuvo con la modelo y colaboradora Makoke. Actualmente el exmatrimonio está en guerra y la influencer se ha posicionado al lado de su madre.

El concursante de Supervivientes 2022 tendrá mucho tiempo para reflexionar y es posible que cuando regrese intente un acercamiento. No sería el primer famoso que cambia después de estar tres meses en Honduras. Se separará de su entorno una larga temporada, así que no estará condicionado por nada ni por nadie.