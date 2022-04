María, la mujer de Karlos Arguiñano, muda tras la confesión

Si por algo se caracteriza Karlos Arguiñano es por la naturalidad que muestra ante las cámaras. Este conocido chef lleva más de 30 años acompañando, día tras día, a todos los fans de su cocina.

En 2004, el guipuzcoano tuvo la oportunidad de conducir Karlos Arguiñano en tu cocina, un programa emitido en Telecinco en el que el cocinero elaboraba recetas paso a paso. Aunque su andadura en Mediaset España terminó pronto.

Tras seis años en esta empresa audiovisual, el vasco decidió romper el contrato que lo ligaba a esta cadena para fichar por Atresmedia. De esta manera, su programa pasó a llamarse Cocina abierta; aunque su esencia sigue siendo la misma.

Durante todo este tiempo, el chef no ha parado de deleitar a todos los seguidores de su gastronomía con sencillas y saludables recetas. Aunque, como bien sabemos, este reconocido cocinero siempre tiene un hueco para el humor.

En más de una ocasión, Karlos ha entretenido a sus fans con sus ya conocidos chistes, pero ahora, les ha sorprendido confesando una anécdota muy personal que ha dejado a su mujer sin palabras.

Karlos Arguiñano comparte uno de sus secretos más íntimos

Karlos Arguiñano siempre se ha mostrado como una persona transparente y fácilmente accesible. A día de hoy, y a pesar de su popularidad, el vasco se considera un hombre muy campechano, por eso no tiene reparos en compartir, con la audiencia de su programa, alguna que otra experiencia personal.

Este lunes, 18 de abril, el cocinero elaboró cerdo caramelizado al jengibre, uno de los platos típicos de Vietnam. Y fue justo en este momento cuando hizo una confesión sobre uno de sus viajes a Tailandia.

Mientras cortaba este exótico producto, Karlos Arguiñano comenzó a contar una historia. "Yo tengo un recuerdo muy bonito de los caramelos de jengibre".

"En Tailandia, me acuerdo que las sopas te las sirven calientes. Hacía mucho calor y te ponían una brasita y, encima, un cuenco de metal. La sopa estaba hirviendo sobre el plato. Combaten el calor con picante y más calor. Muy curioso", aseguró el vasco.

Entonces, y sin previo aviso, Arguiñano hizo una sorprendente confesión que dejó a todos los seguidores de su cocina con la boca abierta. Y es que, durante uno de los viajes que hizo a Tailandia en compañía de su mujer, sucedió algo que les cambió la vida para siempre.

"Allí hice un hijo yo. Allí hice a mi hijo Charlie. Me pareció un sitio bonito para hacer un hijo", aseguró el vasco con una sonrisa pícara. "No me ha salido con ojos achinados, pero muy parecido a su madre. Con muy buen pelo y con buen carácter".

Karlos Arguiñano siempre ha estado muy pendiente de su mujer

Para Karlos Arguiñano, lo más importante es su familia. Este reconocido chef español siempre se ha mostrado como un hombre muy familiar.

Durante la entrevista que le concedió a la revista Pronto, el guipuzcoano quiso compartir el problema que sufre su mujer desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas.

Según contó él mismo, su esposa lo ha pasado muy mal desde entonces. Y es que, a pesar de que nadie de su familia ha sufrido los ataques de este virus, para Luisi ha sido toda una pesadilla.

"María Luisa, ha sufrido mucho más y ha extremado al máximo las precauciones. Mi mujer ha estado meses sin salir de casa", confesó Arguiñano en su momento. "Ha estado muy agobiada porque cuando tienes siete hijos y once nietos, te preocupas".