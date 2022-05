Lydia Lozano advierte de la ruptura y señala a la otra mujer

Lydia Lozano lleva mucho tiempo analizando los concursos de Telecinco y tiene autoridad suficiente para opinar sobre los escándalos del momento. Y ha advertido de que hay dos participantes de Supervivientes 2022 que están a punto de romper: Anabel Pantoja y Yulen Pereira. De momento son íntimos amigos, pero hay otra mujer que podría estar en desacuerdo: Arelys, madre del deportista.

Lydia Lozano considera que Arelys le ha mandado un mensaje oculto a Yulen en una carta que esta le ha enviado a la famosa isla. “Lo estás haciendo muy bien y recuerda que lo estás haciendo solo”, le ha comentado al joven superviviente. La periodista considera que estas últimas palabras van dirigidas a Anabel, quien no contaría con la aprobación de su posible futura familia política.

| GTRES

Lydia considera que la madre del concursante no quiere que Anabel Pantoja pase tanto tiempo con su hijo porque podría perjudicarle. “No le gusta Anabel para su hijo y esta noche se lo ha dicho bien claro”, comenta la colaboradora en un tono contundente. Este análisis tiene mucha importancia, pues Lozano lleva mucho tiempo estudiando los programas televisivos.

Lydia considera que la pareja podría romper su relación en un futuro, aunque no ha desvelado cuándo formalizarán la separación. Es posible que el deportista descubra que estar cerca de la sobrina de Isabel Pantoja no le beneficia, pues le convierte en un complemento. La sevillana es un personaje muy potente y es capaz de eclipsar a cualquiera que esté a su lado.

Lozano ha tenido un accidente doméstico que ha preocupado a sus compañeros, de hecho la noticia paralizó Sálvame. “Estaba de pie, se estaba poniendo la bota, ha perdido el equilibrio y se ha caído sobre el brazo”, explicaron en el programa. Pero es una mujer fuerte y no quiere quedarse en su domicilio, por eso ha regresado a los platós sin estar recuperada.

Lydia Lozano confiesa cuál es su verdadera pasión

Lydia ha reaparecido en el debate de Supervivientes, espacio presentado por Ion Aramendi, y ha dejado claro cómo se encuentra. Reconoce que está atravesando unos momentos delicados porque no está acostumbrada a tener que pedir ayuda. Es muy independiente y ahora no puede desempeñar algunas tareas, aunque no quiere dejar de trabajar.

| Europa Press

Lozano ha confesado que estaba “fatal”, pero asegura que comentar el concurso le hace sentir “muy bien”, por eso no quiere estar de baja. El presentador ha aplaudido su profesionalidad y le ha dicho: “Eres experta en televisión y ahora también en radio”. Estaba haciendo alusión al hueso que se ha dañado, pero ella ha entendido perfectamente la broma.

La colaboradora ha aprovechado para explicar que el medio que realmente le hace sentirse cómoda es la radio. Ha trabajado en algunos programas y ha desmotado estar a la altura porque allí puede expresarse con libertad y todos respetan el turno de palabra. Está claro que brilla en todos los proyectos que se propone y que se merece ser el rostro más querido de Telecinco.

Lydia Lozano lleva mucho tiempo dando explicaciones

Lydia ha comentado todos los programas de Telecinco y siempre explica las cosas que pasan inadvertidas para el público. Ha advertido de que la madre de Yulen podría ser un obstáculo en la amistad que este mantiene con Anabel Pantoja. La sevillana ha reconocido que se siente atraída por el deportista y Arelys podría estar en desacuerdo con este sentimiento.

Lozano ha sufrido una lesión fuerte, pero sabe que lo mejor para ella es recuperarse en los platós de televisión. Ha regresado con más fuerza que nunca y sus compañeros han valorado su profesionalidad. No solamente es una persona aplaudida por los espectadores, también por los presentadores de Mediaset.