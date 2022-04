Anabel Pantoja ya ha decidido su futuro con Omar cuando vuelva de Supervivientes

Anabel Pantoja es el personaje del año. Desde que empezó 2022, la sobrina de Isabel Pantoja no ha pasado una semana de tranquilidad en su vida.

Se separó de su marido, Omar Sánchez, 4 meses después de la boda. Posteriormente, se ha peleado y reconciliado con Kiko Rivera en varias ocasiones. Se la ha relacionado con su entrenador personal, con algún amigo de Omar y más recientemente, con Isaac Torres.

Ha estado al lado de su padre, ingresado de gravedad en el hospital. También con su madre, a la que han operado hace poco y ahora pone rumbo a Honduras para participar en Supervivientes.

La vida de Anabel Pantoja es una montaña rusa de la que quiere empezar a bajar y poder gozar así de un poco de calma y estabilidad.

En Honduras, la influencer quiere reflexionar sobre su presente y su futuro. Estar allí pensando únicamente en buscar comida, pescar y ganar las pruebas de supervivencia le servirá para aclarar las ideas y confirmar la decisión que ya ha tomado respecto a Omar.

Anabel Pantoja y el 'tonteo' que le amarga la vida

La prima de Isa Pantoja es una chica espontánea y que muchas veces no parece consciente de que cualquier cosa que haga o diga tiene una enorme repercusión. Así pues, el simple hecho de haberse estado mandando unos mensajes con Isaac Torres por Instagram han desatado la tormenta.

Isaac ha filtrado estos mensajes a los medios de comunicación y los rumores de un romance entre ellos no se han hecho esperar. Pantoja le quita importancia al asunto. De hecho, el contacto entre ellos empezó con el entonces marido de Anabel, Omar, presente.

Se han seguido 'vacilando' en redes y ahora él lo ha aprovechado para darse publicidad y, como intuía Gema López, situarse en una buena posición para ir también a Supervivientes.

Mientras tanto, ella y Omar, tras su inesperado divorcio, han seguido en contacto durante todo este tiempo. De forma más tensa al principio, más cordial y cariñosamente estos últimos días.

El canario, siempre discreto y educado, ha deseado mucha suerte a su exmujer en su aventura hondureña. Tampoco ha cerrado en ningún momento las puertas a una posibile reconciliación con su expareja. Incluso José, el padre de Omar, ha hablado de la buena relación que mantiene y ha manifestado que le gustaría que volviesen.

La piedra está en el tejado de Anabel Pantoja

Omar Sánchez sigue con su vida en Gran Canaria. No ha negado haber pasado el fin de semana junto a Anabel: "las cosas que pasen o no quedan entre nosotros dos, nos llevamos bien y lo que pase en un futuro no se sabe".

Omar estuvo en la edición pasada de Supervivientes. Fue para él una experiencia que le cambió la vida y que le ha marcado para siempre. Es cierto que fue un motivo más para la crisis que acabó terminando con su relación, pero ahora puede ser un motivo perfecto para recuperarla.

Anabel Pantoja se encuentra ya confinada para salir hacia Honduras en breve. El mensaje que ha compartido en redes demuestra que los sentimientos que le unen a Omar son todavía muy fuertes y que muy probablemente esté valorando una reconciliación con él.

Acompañado de una romántica canción de Aerosmith, Anabel ha escrito: "Cuando decides alejarte un poco de todo, descubres quien realmente está dispuesto a esperarte y quién definitivamente no. Y justo en ese momento comprendes..."

¿Habrá comprendido Anabel que Omar Sánchez es el hombre de su vida y que nadie la querrá como ella?

Parece que los tiros van por aquí y que en Honduras acabará de decidir lo que ya tiene bastante claro.