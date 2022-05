Los hijos de Antonio David Flores reciben el golpe final de su madre

Los hijos de Antonio David Flores no se esperaban recibir este nuevo mazazo por parte de su madre. Y es que, a pesar de que llevan años sin tener ningún tipo de contacto con ella, no se pueden creer que haya tomado esta dura decisión.

Desde que Rociíto decidió regresar a la vida pública, se prometió a ella misma que jamás se iba a volver a esconder.

La madre de David y Rocío Flores ha regresado con más fuerza que nunca para luchar contra todos aquellos miembros de su familia que, a día de hoy, la siguen criticando y cuestionando.

Ahora, y con uno de los proyectos más importantes para la familia Mohedano a punto de ver la luz, Antonio David Flores se ha enterado de la última decisión que la televisiva ha tomado contra todos aquellos que se han propuesto hacerle la vida imposible.

Antonio David no se esperaba este duro golpe

Los hijos de Antonio David Flores llevan años esperando a que llegue este día, pero todo apunta a que no va a ser cómo ellos esperaban. Y es que 16 años después del fallecimiento de 'la más grande', su hija ha conseguido hacer realidad uno de sus grandes sueños.

El próximo 1 de julio, el museo dedicado a Rocío Jurado abrirá por fin sus puertas en Chipiona tras varios intentos fallidos. En él, se van a recoger muchos de los objetos de la artista con lo que se pretende homenajear toda su trayectoria musical.

Durante una de sus últimas intervenciones en Sálvame, la exmujer de Antonio David Flores quiso responder a todas las dudas que habían surgido en torno a esta inauguración.

"Había un error administrativo, cosas que no se habían hecho bien con los equipos de Gobierno anteriores. Siempre se me achacaba a mí que no quería, pero yo no soy", aseguró Carrasco.

Pero, aunque todo apuntaba a que este nuevo proyecto iba a conseguir juntar a toda la familia Jurado, nada más lejos de la realidad. Y es que, Antonio David Flores y sus hijos se han enterado por la televisión de la última decisión que ha tomado su madre.

Durante esta charla, Jorge Javier Vázquez le preguntó a su compañera si había invitado a su familia a la inauguración de este museo. Pero, para su sorpresa, Rociíto aseguró que no estarían presentes.

"¿Qué familia? La familia es la que yo decida tener", aseguró la mujer de Fidel Albiac, muy dolida por todo lo que ha pasado en los últimos 20 años.

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en aparecer. "Yo no voy, aunque me inviten", ha dejado muy claro Amador Mohedano. Por su parte, Gloria Camila se ha mostrado muy enfadada al saber que no está invitada. "Pues nada, que vaya la familia del alcalde y la familia Campos".

Antonio David Flores ve como la familia de su exmujer le da la espalda nuevamente

La guerra entre los Mohedano y la exmujer de Antonio David Flores está más cruda que nunca. Y es que, la mala relación entre ellos ha quedado nuevamente al descubierto tras la misa conmemorativa que organizó Gloria Camila en honor a su madre.

El pasado sábado, 28 de mayo, la familia de Rocío Jurado se reunió en Chipiona para rendirle homenaje en el día de su muerte. A pesar de que 'la más grande' falleció un 1 de junio, sus seres queridos han decidido adelantar esta fecha.

Y, aunque este año ha habido varias ausencias, la de Rociíto ha vuelto a ser la más comentada. Como era de esperar, la hija mayor de la cantante ha optado, nuevamente, por no acudir a este conocido homenaje, algo que a sus familiares no les ha sorprendido.

"El que quiera, que venga, y el que no, que no venga", dijo Ortega Cano, nada más llegar al Santuario de la Virgen de Regla. "Aquí es la casa de Dios, puede venir quien quiera", aseguró Rosa Benito.

