Alba Carrillo confiesa la relación con el mejor jugador del Madrid acabada en tragedia

Alba Carrillo es un torbellino en todos los aspectos de su vida. Querida y odiada a partes iguales, la exmodelo reciclada como participante de realities y tertuliana televisiva es también famosa por sus sonados romances.

Alba tiene buen fondo. Se nota cuando habla y con muchos de los comentarios y explicaciones que da de su día a día dentro y fuera de la televisión. No obstante, la fama engancha y ella se ha convertido desde hace años en un rostro habitual de la pequeña pantalla.

| Gtres

Para mantenerse en el candelero, Alba cuenta sus intimidades y no tiene problemas en destripar sus relaciones amorosas y sacar a relucir sus platos sucios. Con el padre de su único hijo, Fonsi Nieto, tuvo una época en la que le dio de lo lindo. Finalmente, y con problemas judiciales de por medio, Alba y Fonsi firmaron la paz por el bien de su hijo Lucas, que actualmente ya tiene 11 años.

De quien no guarda un gran recuerdo Alba es de Feliciano López. El único hombre que ha llevado a Alba al altar ha visto como la modelo lo despellejaba sin complejos en televisión contando todas sus intimidades y problemas conyugales.

No duraron ni un año casados y las infidelidades y los problemas de convivencia fueron constantes desde el principio de la relación. Tras él, llegaron dos novios más, uno deportista y el otro anónimo que tampoco consiguieron que Alba sentara la cabeza.

Una relación que pocos conocen de Carrillo y que implica al hombre más famoso del momento, tampoco terminó comiendo perdices

Alba Carrillo y el jugador del Real Madrid con quien mantuvo un romance

En 2019 saltó la noticia que hizo correr ríos de tinta tanto en los medios de sociedad como en los deportivos. Alba Carrillo mantuvo una relación con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, el hombre que ha catapultado a su equipo hacia su decimocuarta Copa de Europa.

El romance fue fugaz y todo apunta a que fue por la indiscreción de Alba, que suele hablar más de la cuenta. Pocos días después de que se conociera el romance entre ellos, el portero decidía poner punto y final a su relación con Alba.

Poco amigo de la fama, más allá del terreno de juego, a Courtois le molestaba mucho que la prensa le siguiera para captar imágenes de la pareja. Incluso hubo un tenso episodio con un paparazzo que les seguía por Boadilla del Monte. El guardameta, nervioso, acabó lanzando un cono contra el coche del fotógrafo y le rompió el cristal con el impacto.

Alba explicó que conoció a Thibaut por Instagram y debido a la insistencia de su hijo Lucas. El niño era un gran fan de él y quería tener un objeto de su ídolo por lo que ella, ni corta ni perezosa, le contactó por redes para pedirle unos guantes.

Aquello propició un encuentro que acabó en primera cita en inicio de relación. Al poco tiempo terminó. Según Alba "porque su exmujer lo estaba presionando, él se estaba jugando el final de la Liga y no dio una".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Los medios deportivos acusaban a Alba del bajo rendimiento del portero, que por aquel entonces no pasaba por su mejor momento profesional. A Courtois no le gustaba salir en la prensa del corazón y, por unas cosas y por otras, la relación se enfrió.

"No somos novios ni lo vamos a ser. He ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvas a vernos juntos" afirmó él. "No le quiero seguir conociendo", dijo ella. Y fin.

Alba Carrillo y sus intentos de ser madre

Alba Carrillo no tardó en pasar página de esta historia de amor y rehizo su vida junto a Santi Burgoa, con quien también lo dejó, aunque siguen tonteando. Su noche de pasión con José Antonio Canales Rivera tampoco pasó de esto, de un calentón de pocos días.

Alba está ahora centrada en quedarse embarazada, algo que lleva intentando desde principios de año.