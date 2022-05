Carlota Corredera le cuenta a su marido Carlos la triste realidad de su adiós

Carlota Corredera ya no puede ocultar más la verdad sobre su salida de Telecinco. De la noche a la mañana, la expresentadora de Sálvame comunicó a toda la audiencia del programa que dejaba su puesto de trabajo.

"Han sido 13 años, toda una vida en este programa. He sido muy feliz, lo más importante de mi vida me ha sucedido en Sálvame. Me voy supercontenta y, sobre todo, muy agradecida".

| Mediaset

Desde entonces, la periodista ha estado totalmente desaparecida de la pequeña pantalla. Y, aunque hasta ahora no se han filtrado los motivos de su despido, hay rumores que apuntan a que detrás de su abandono forzado hay un motivo de peso.

Ahora, el secreto de Carlota Corredera puede que haya quedado al descubierto gracias a uno de los medios de comunicación de nuestro país.

Carlota Corredera no puede ocultarlo más

El despido de Carlota Corredera fue una auténtica revolución mediática. Y es que, su salida de Sálvame coincidió con uno de los peores momentos para Mediaset España. Desde hace algunos meses, este grupo audiovisual lleva sufriendo una pérdida de audiencia de la que todavía no ha logrado recuperarse.

Y aunque muchos apuntaron que este fue uno de los motivos principales de su despido, todo apunta a que ha sido por algo mucho más grave.

Tal y como ha apuntado Libertad Digital, la marcha de Carlota Corredera pudo estar vinculada con la Operación Deluxe, una trama de espionaje ilegal a más de 140 famosos de nuestro país en la que varios rostros de Telecinco se han visto involucrados.

| España Diario

Entre los imputados más reconocidos se encuentran sus compañeros Kike Calleja, David Valldeperas, Raúl Prieto y Gustavo González. Además, el juez ha decidido investigar también a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los directores de La Fábrica de la Tele.

Según este medio de comunicación, la Policía Nacional pidió también investigar a la gallega por difundir, supuestamente, "datos reservados obtenidos ilícitamente" sobre el cantante Omar Montes.

En el informe policial al que este periódico tuvo acceso "se aprecia la existencia de pruebas para la imputación de un delito de revelación de secretos a Carlota Corredera por la difusión mediática de los datos reservados de carácter personal ilícitamente obtenidos de Omar Montes".

Carlota Corredera habla de su salida de Telecinco

Desde entonces, Carlota Corredera consideró que la decisión más correcta era desaparecer del ojo mediático. Las únicas informaciones que hemos tenido de la periodista en los últimos meses han sido gracias a sus redes sociales.

Su cuenta de Instagram es un reflejo de cómo es la vida de la periodista después de dejar su trabajo. Y todo apunta a que ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida. Ahora, la gallega está pudiendo hacer todos aquellos planes que por cuestiones laborales tuvo que aplazar.

"Estoy muy bien y, ahora mismo, estoy disfrutando del tiempo que no he tenido durante muchísimos años. Me lo he tomado todo con más calma y me estoy dedicando más a mí y a mi gente. Yo estoy muy contenta".

| Gtres

"Necesitaba desconectarme y, sobre todo, desintoxicarme de todo, de estar tan pendiente de todo", aseguró.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Su desconexión ha sido tal que la comunicadora ha decidido no encender la televisión. "Tengo pequeños titulares de cómo va la cosa, pero de verdad que no estoy viéndolo. De momento, no tengo mono de reality, pero si lo tengo, desde luego lo veré".

Y, aunque todavía no hay una fecha marcada para su regreso televisivo, Carlota Corredera ha asegurado que "hay proyectos, hay ideas, cosas que se van perfilando". "Pero ahora mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto, tanto".